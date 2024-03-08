KHAYAT представил саундтрек и музыкальное видео к фильму 'Я, 'Победа' и Берлин'

Украинский исполнитель KHAYAT представил кавер-версию песни "Победа-Транс", которая стала саундтреком приключенческого роуд-муви "Я, "Победа" и Берлин" по мотивам повести легендарного Кузьмы Скрябина. Долгожданная премьера картины в кинотеатрах состоится уже 14 марта.

KHAYAT не просто перепел культовый трек, а наполнил его новыми красками, и замиксовал с личным фирменным звучанием!

" Кузьма Скрябин внес огромный вклад не только в развитие музыкальной индустрии в Украине, но и в развитие национального сознания, поэтому работа над его кавером для меня в честь. Главной задачей было сохранить этот беззаботный вайб и определенную шаржовость автора, завернув их в свой фирменный фантик, если можно так сказать. Но вместе с тем, это и ответственность, потому что, например, перепеть всеми любимый хит это одно дело, а дать нишевой песне вторую жизнь это однозначный вызов. Сначала я действительно волновался, но сейчас, слыша комментарии близкого окружения Кузьмы, уверен, что ему этот кавер бы точно понравился и это для меня самый главный показатель положительного творческого результата", – говорит KHAYAT.

Антон Пильноватых, режиссер музыкального видео, известный сотрудничеством со многими топовыми украинскими артистами: "Главной фишкой стало "магическое" авто. Мы стремились создать для зрителя такую реальность, в которой он точно поймет, почему за это автомобиль коллекционер отдал новый мерс. Для KHAYAT это был довольно необычный образ, но справился на все 100%. Верю, что эта песня и видеоработа отзовутся зрителю и максимально погрузят зрителей в атмосферу путешествия Кузьмы".

Важным этапом в создании видео стало сотрудничество создателей фильма и KHAYAT с крупными игроками бизнеса – сетью супермаркетов "Сільпо", в частности – с Радио "Сільпо", а также с давно известной украинцам глобальной технологической компанией Mastercard. Эта мощная коллаборация поддерживает фильм, создатели которого в свою очередь отчисляют доходы фильма, полученные от украинского кинотеатрального собрания, в Фонд Кузьмы Скрябина для победы нашего государства.

Слушать трек, смотреть клип: по ссылке.

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"‎Я, "Победа" и Берлин" – история обычного парня, начинающего музыканта Кузьмы. За три дня до запланированного концерта он отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Говорят, там есть коллекционер, готовый обменять желтую бестию на шестисотый мерс. Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой тачке, а ребятам из группы успеть на выступление.

Уже с первых минут поездки все, конечно, идет не по плану. Однако точно известно одно: происшествие поможет героям найти настоящее предназначение.