Иван Дорн посвятил стих 'Родине-матери': спасибо тебе, наша Женщина, Мать! Пока ты стоишь, мы все будем стоять!

Популярный украинский певец Иван Дорн написал стих о Киеве и Украине. Артист посвятил свою работу "Родине-матери", отметив, что пока она будет стоять, то и украинский народ выстоит.

Соответствующее видео он разместил на личной странице в Instagram. Поклонники поддержали знаменитость и поблагодарили его за то, что поддерживает украинский дух (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мерещится Киева Родина-мать. Теперь только так я могу представлять тебя, моя женщина, на высоте, из стали, с доспехами в каждой руке. С бесстрашным, стремительным взглядом туда, где дети твои терзают врага. Твой скульптор тебя создавал от того, что чуял он нервную рябь над Днепром. И чтобы спокойнее быть берегам, склонил эти земли к твоим он ногам. И я приклоняюсь сейчас пред тобой – тобой и твоею нелегкой судьбой! Спасибо тебе, наша Женщина, Мать! Пока ты стоишь, мы все будем стоять!", – написал Иван Дорн

Видео дня

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ivan Dorn (@dorn_ivan)

В комментариях под видео подписчики певца выразили свое мнение.

"Надеюсь, все закончится, и все будет у всех хорошо, берегите себя и своих близких, любите и верьте", "Спасибо, Иван, что вы с нами! Спасибо, что не предали и не побоялись потерять поклонников из России. Хотя уверена, что все адекватные россияне нас поддерживают", "Круто, слава Украине", "Ваня-мир-любовь", "Вань, это очень сильно", "Все будет Украина", – пишут люди.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а Россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!