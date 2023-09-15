Kalush с польским исполнителем Grubson и украинским рэпером Mykola Vynar презентовали новый фит 'Lalala'

Популярная украинская рэп-фольк группа Kalush совместно с польским исполнителем Grubson и украинским рэпером Mykola Vynar презентовали польско-украинский трек и клип "Lalala".

Общий фит музыкантов заряжает своей мощной энергией и рассказывает о зависимости от музыки.

Это уже не первая совместная работа группы Kalush из Mykola Vynar, но с рэпером Grubson музыканты сотрудничали впервые.

Фронтмен группы Kalush Олег Псюк рассказал, что этот трек был написан более двух лет назад и лежал в ожидании своего часа.

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"Идея совместного фита принадлежит Майколе, он показал мне трек, а я предложил дополнительно приобщить Grubson, с которым мы познакомились на фестивале "Wschód Kultury" ("Восток культуры", – Ред.) в Польше еще в 2021 году. Мы несколько сменили партии и записали общий фит. Выпустить трек тогда так и не удалось, ведь началась полномасштабная война, поэтому возвращаемся в релиз только сейчас", – рассказал фронтмен Kalush Олег Псюк.

Lalala – трек о зависимости от музыки и ее влиянии на жизнь.

"Мы вроде бы сравнили музыку с наркотиками, поскольку музыка действительно может влиять на наше настроение и поведение", – говорят музыканты группы Kalush.