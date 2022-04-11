Kalush Orchestra сменит образы в финале Евровидения-2022. Украинцы стали главной сенсацией конкурса

Украинская рэп-группа Kalush Orchestra в рамках промотура к Евровидению-2022 путешествует по странам Европы и активно готовится к конкурсу. Музыканты сообщили, что в финале песенной битвы, который состоится 14 мая в Турине (Италия), планируют удивить фанов кардинальной сменой образов.

Стоит отметить, что коллектив уже успел стать главной сенсацией промотура. Отказавшись от любых спецэффектов, во время выступления они включают на экране QR-код, перейдя по которому, можно получить доступную информацию о помощи Украине. Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал лидер группы Олег Псюк.

Украинские исполнители уже побывали в Израиле и Нидерландах, а сейчас готовятся к презентации своего номера в Мадриде (Испания). Они выступают перед еврофанами в своих старых образах, однако на сцену в Турине готовят необычный сюрприз, связанный со сменой имиджа.

Видео дня

"Новых костюмов еще нет, потому что они в процессе изготовления. Мы используем сейчас старые, много делали с ними выступлений раньше. Также мы бы не хотели еще показывать костюмы, которые будут на самом Евровидении. Поэтому следите за конкурсом – там мы будем в новых образах", – отметил Псюк.

В каждом новом городе артисты дают более 20 интервью в день. Преимущественно вопросы журналистов касаются ситуации в Украине. Kalush Orchestra рассказывают зарубежным СМИ правду о войне против российских оккупантов, а в ответ, как утверждает лидер группы, чувствуется сильная моральная поддержка.

"В каждой стране мы помогаем Украине, рассказываем о ситуации и собираем средства. Поддержка европейцев однозначно чувствуется, и от участников, и от еврофанов. СМИ спрашивают о нашей ситуации, все выкладывают, постят", – поделился Олег.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, несмотря на хорошие прогнозы букмекеров, продюсер Игорь Кондратюк не уверен в победе Kalush Orchestra. Он считает, что украинцам точно гарантирована победа в зрительском голосовании.