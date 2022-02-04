К шоу 'Утро с Украиной' присоединились новые ведущие. Фото

На этой неделе в эфире канала "Украина" зрители встретились с обновленной программой "Утро с Украиной". Теперь украинцы будут просыпаться с новыми ведущими утреннего шоу. К Лилии Ребрик, Григорию Герману и Анатолию Анатоличу присоединились Ирина Хоменко и Александр Шадров.

Имя еще одного ведущего канал объявит позже.

Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич по-прежнему будут работать в студии шоу "Утро с Украиной". А их коллега – энергичный Александр Шадров отправится вести живые эфиры из локаций Киева. Он будет путешествовать по столице в поисках актуальной информации, знакомиться со зрителями и сделает их частью любимой программы.

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"Я обожаю общаться с людьми, дарить им настроение и заряжать энергией на целый день, поэтому это именно мой формат, – уверяет новый ведущий шоу "Утро с Украиной" Александр Шадров. – Первый эфир показал, что люди ждали моего включения как праздника, ведь Мне кажется, в этом моя самая главная миссия – делать так, чтобы каждый понимал – жизнь крутую и интересную, поэтому нужно вставать и действовать!"

Напарницей Григория Германам в студии стала красавица, молодая мама, звезда ТВ-шоу "Мамахохотала" Ирина Хоменко. Хотя ведущие встречались всего несколько раз, признаются – общий язык нашли сразу.

"Ира действительно очень крутая и вспыльчивая! К тому же я теперь буду всегда находиться в окружении Ирин – и дома, и на работе, чему, безусловно, очень рад", – с улыбкой прокомментировал ведущий канала "Украина" Григорий Герман.

Не сдерживает положительные эмоции и Ирина Хоменко, мечтавшая о статусе ведущей утренней программы далеко не один год. Актриса уверена – может дать зрителям не только развлекательный контент, но и значительно больше:

"Я пришла на утреннее шоу не просто так – мечтаю, чтобы каждый украинец, просыпаясь, не погружался в те проблемы, которые нас окружают, а наоборот – смеялся, радовался, верил в светлое будущее. И конечно же, хочу чтобы все женщины чувствовали себя любимыми и желанными, потому как говорит наш любимый эксперт Евгений Комаровский: "Когда счастливая женщина – счастливы все вокруг". Поэтому, это и будет моей основной задачей", – рассказала новая ведущая программы "Утро с Украиной" Ирина Хоменко.

Как сообщалось ранее, к шоу "Утро с Украиной" в роли эксперта присоединилась хореографиня Елена Шоптенко.