К делегации Украины на Евровидении присоединиться 'двойник' солистки Go_A

К украинской делегации, которая поехала в Нидерланды представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение 2021, присоединится одна участница. Девушка заменила солистку украинской группы на репетиции.

Об этом пишет Telegram-канал "Евровидение Украина". Девушка присоединится к нашей группе в первом полуфинале.

"Статистка из Нидерландов, которая заменила Екатерину Павленко на второй репетиции Евровидения, присоединится к делегации в Green Room в первом полуфинале", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, все участники открытия Евровидения 2021 за день до события прошли тест на коронавирус. Некоторые получил положительный результат, поэтому в открытии не приняли участие четыре страны.