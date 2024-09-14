'Источник вдохновения': супруги Зеленские встретились с актером Майклом Дугласом. Фото, видео

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с известным американским актером, продюсером и посланником мира ООН Майклом Дугласом и его сыном Диланом. Американцы готовы приобщиться к распространению информации о нашей стране.

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Об этом рассказал сам глава государства. Зеленский поблагодарил актера и его сына за поддержку Украины.

Майкл Дуглас выразил восхищение Украиной и украинским народом и добавил, что их семья болеет за Украину, и именно поэтому они сейчас здесь.

"Вы – источник вдохновения и прекрасное напоминание нашей стране о том, что значит демократия, о том, как каждый должен быть ответственным. Демократия – это большая работа для граждан", – сказал актер.

Напомним: Майкл и Дилан Дугласы были специальными гостями панели "Безопасность детей в семье" на четвертом саммите первых леди и джентльменов. Первая леди Елена Зеленская рассказала актеру о подготовке к нынешнему мероприятию и достижениях предыдущих трех саммитов.

Президент поблагодарил Дугласа "за готовность приобщиться к распространению информации о нашем государстве", отметили у Зеленского.

Ранее OBOZ.UA писал, что на саммит пришли известные украинские персоны: Лилия Подкопаева, Матвей Бедный и Екатерина Осадчая. Среди них также были первые леди и джентльмены других стран.

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