Принц Филипп оставил внуку Гарри круглую сумму из своего наследства

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Люди
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Принц Гарри может получить значительную часть наследства принца Филиппа

Герцог Сассекский принц Гарри имеет шанс получить часть наследства от своего дедушки принца Филиппа, которого не стало в апреле этого года в возрасте 99 лет. Супруг Елизаветы II не будет наказывать внука "за плохое поведение", поэтому тот может рассчитывать на кругленькую сумму из наследства в общем размере 30 миллионов фунтов стерлингов.

Издание Mirror пишет, что на свою часть в наследстве могут также рассчитывать трое главных сотрудников, которые помогали и поддерживали принца Филиппа в последние годы его жизни. Речь идет о личном секретаре герцога генерале Арчи Миллере Бейкуэлле, Уильяме Хендерсоне и его камердинере Стивене Ньедожадло (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Принц Гарри с дедушкой Филиппом.

"Филипп был не из тех, кто наказывает внука за плохое поведение. Он был очень справедливым, уравновешенным и милым человеком. Никогда не злился", – сообщалось в издании The Sun.

Принц Филипп оставил внуку Гарри круглую сумму из своего наследства.

Королевские эксперты также заявляли, что Филип "не был тем, кто хотел оставлять свои деньги в казначействе".

"У него было достаточно времени, чтобы разобраться во всех юридических вопросах, чтобы это не повлекло за собой налог на наследство", – рассказывали подробнее они.

Кроме того, считается, что другие внуки Филиппа также унаследуют часть состояния герцога.

Принц Уильям и принц Гарри

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, какое наследство оставил принц Филипп любимой внучке Луизе. Он оставил дочери принца Эндрю и графини Софи самодельный экипаж и черных пони – Балморала Невиса и Нотлоу Шторм.

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