Принц Филипп оставил внуку Гарри круглую сумму из своего наследства.

Герцог Сассекский принц Гарри имеет шанс получить часть наследства от своего дедушки принца Филиппа, которого не стало в апреле этого года в возрасте 99 лет. Супруг Елизаветы II не будет наказывать внука "за плохое поведение", поэтому тот может рассчитывать на кругленькую сумму из наследства в общем размере 30 миллионов фунтов стерлингов.

Издание Mirror пишет, что на свою часть в наследстве могут также рассчитывать трое главных сотрудников, которые помогали и поддерживали принца Филиппа в последние годы его жизни. Речь идет о личном секретаре герцога генерале Арчи Миллере Бейкуэлле, Уильяме Хендерсоне и его камердинере Стивене Ньедожадло (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Филипп был не из тех, кто наказывает внука за плохое поведение. Он был очень справедливым, уравновешенным и милым человеком. Никогда не злился", – сообщалось в издании The Sun.

Королевские эксперты также заявляли, что Филип "не был тем, кто хотел оставлять свои деньги в казначействе".

"У него было достаточно времени, чтобы разобраться во всех юридических вопросах, чтобы это не повлекло за собой налог на наследство", – рассказывали подробнее они.

Кроме того, считается, что другие внуки Филиппа также унаследуют часть состояния герцога.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, какое наследство оставил принц Филипп любимой внучке Луизе. Он оставил дочери принца Эндрю и графини Софи самодельный экипаж и черных пони – Балморала Невиса и Нотлоу Шторм.