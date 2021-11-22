Фанаты заподозрили роман между Поляковой и Ефросининой и привели 'доказательства'. Видео

Фанаты украинской певицы Оли Поляковой и телеведущей Маши Ефросининой заподозрили артисток в романтических отношениях. Поводом для этого стал совместный проект знаменитостей "Взрослые девочки", который стартовал на YouTube два месяца назад. "Возлюбленные" посмотрели видео-доказательства поклонников и даже прокомментировали их.

Оказывается, в TikTok существует масса любительских роликов под хештегом "машоль". Такое странное слово получилось в результате соединения имен Маша и Оля. Фанаты делают короткие клипы под музыку, на которых Ефросинина и Полякова, по их мнению, не скрывают своих теплых чувств друг к другу. OBOZREVATEL собрал некоторые из них (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Певица на подобные видео интимного характера, по всей видимости, уже насмотрелась. В Instagram-сторис Ефросининой она посмеялась с работ "фанатов-амуров" и, в присущей ей манере, подогрела слухи о романе, лизнув щеку телеведущей.

Видео дня

"Нас с тобой шипперят. У нас типа любовь", – сказала Полякова.

Шипперить – это сленговое слово, которое означает представлять, что некая пара состоит в романтических отношениях, пусть даже они просто друзья. Происходит от глагола ship, который в свою очередь образован от relationship (отношения).

Фанаты доказывают, что у коллег "больше, чем дружба" кадрами из шоу "Взрослые девочки", где Полякова может потрогать Ефросинину за грудь, а та ее – за стальной пресс. Поклонники замечают каждый взгляд и прикосновения, которые в будущем превращают в нарезку видео для TikTok с хештегом "машоль" или "лгбт-девушки".

Коротко о знаменитостях:

Оля Полякова – украинская актриса, певица и телеведущая. Родилась17 января 1984 года в Виннице. Замужем, имеет двоих детей – Марию (2005 г. р.) и Алису (2011 г. р.). Популярность обрела благодаря образу "суперблондинки" в кокошнике. Сейчас входит в состав судейской команды шоу "Маска" на телеканале "Украина". Выпустила свою книгу.

Маша Ефросинина – украинская телеведущая. Родилась в Крыму, в городе Керчь, 25 мая 1979-го года. Возглавляла на "Новом канале" утреннее шоу "Подъем", которое, благодаря Ефросининой, получило почетную премию "Телетриумф" как лучшее телевизионное шоу Украины. Сейчас снимается в проектах 1+1 и продвигается как интервьюер на собственном YouTube-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главная героиня украинского сериала "Моя улюблена Страшко", 24-летняя актриса Ирина Поплавская завуалированно ответила на вопросы о ее отношениях с коллегой, актером Александром Соколовым. Она согласилась, что "была любовь-морковь", а поцелуй между ними назвала настоящим.