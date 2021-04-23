Дженнифер Лопес призналась, каким должен быть ее будущий бойфренд

Известная американская актриса, певица Дженнифер Лопес, которая не так давно объявила о расставании с профессиональным бейсболистом Алексом Родригесом, готова начать отношения лишь с тем мужчиной, которому она сможет полностью доверять.

По словам инсайдеров, знаменитость ищет партнера, который не вызовет у нее сомнений даже когда они будут находится порознь в какой-то момент. Также будущий избранник должен быть готов к тому, чтобы инвестировать средства в звезду и ее карьеру, пишет Us magazine (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Она хочет партнера, который готов будет в нее инвестировать. А также того, кому она может доверять, даже когда ее мужчины нет рядом", – объяснил подробнее источник.

С экс-бойфрендом Алексом Родригесом Лопес рассталась по той причине, что у них гораздо лучше получается дружить, чем строить отношения. Пара была вместе на протяжении четырех лет. Согласно заявлениям звезд, после разрыва они не прекратят общение полностью, а будут поддерживать друг друга.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Бен Аффлек хочет возобновить отношения с экс-возлюбленной Лопес. Актер расстался со своей девушкой Аной де Армас в январе и теперь "ждет своего часа", чтобы сделать первый шаг в отношениях с Дженнифер.