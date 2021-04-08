Гигантский варан проник в супермаркет и начал громить полки. Видео

В городе Накхонпатхом (Таиланд) огромный варан зашел в супермаркет и стал устраивать беспорядок – он карабкался по полкам, сбрасывая с них товары.

В сети животному дали прозвище "настоящая Годзилла". Соответствующее видео опубликовали на YouTube-канале Viral Press (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Некоторые посетители не сильно испугались варана и стали фотографироваться с ним на заднем фоне, а также смеялись и кидались подбадривающими словами для животного.

В результате ящерице удалось добраться на вершину стеллажа, где она пролежала некоторое время, наслаждаясь теплом, исходящим от ламп на потолке.

Продавец супермаркета позвонил в полицию, а после те вызвали специалистов по отлову животных. На месте инцидента варана усыпили с помощью транквилизаторов, чтобы вернуть его в прежнюю среду.

Огромный варан зашел в супермаркет Скриншот

В результате ящерице удалось добраться на вершину стеллажа Скриншот

Отметим, что у варанов язык длинный, спереди глубоко раздвоенный. На их теле есть участки со слабым ядом, однако животные боятся людей и всегда стараются убежать первыми.

Напомним, ранее дружба щенков с ягненком привела в восторг пользователей сети. Очаровательные малыши начали играть вместе с животным по кличке Тампер.

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