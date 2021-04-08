Гігантський варан проник у супермаркет і почав громити полиці. Відео

Софія Ковнір Шоу 21:16, 8.04.2021 Оновлено: 21:25, 8.04.2021

У місті Накхонпатхом (Таїланд) величезний варан заліз до супермаркету і став влаштовувати безлад – він дерся по полицях, скидаючи з них товари.

У мережі тварині дали прізвисько "справжня Ґодзілла". Відповідне відео опублікували на YouTube-каналі Viral Press (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Деякі відвідувачі не сильно злякалися варана і стали фотографуватися з ним на задньому фоні, а також сміялися і кидалися підбадьорливими словами для тварини.

У підсумку ящірці вдалося дістатися на вершину стелажа, де вона пролежала деякий час, насолоджуючись теплом від ламп на стелі.

Продавець супермаркету подзвонив у поліцію, а потім ті викликали фахівців із вилову тварин. На місці інциденту варана приспали за допомогою транквілізаторів, щоб повернути його у колишнє середовище.

Величезний варан зайшов до супермаркету
Скриншот
У підсумку ящірці вдалося дістатися на вершину стелажа
Скриншот

Зазначимо, що у варанів язик довгий, спереду глибоко роздвоєний. На їхньому тілі є ділянки зі слабкою отрутою, проте тварини бояться людей і завжди намагаються втекти першими.

Нагадаємо, раніше дружба цуценят з ягням пройняла користувачів мережі. Чарівні малюки почали грати разом із твариною на прізвисько Тампер.

У мережі показали відео, як у національному парку Грейт-Смокі-Маунтінс, штат Теннессі, дикий чорний ведмідь заліз усередину джакузі, щоб погрітися у воді та променях сонця.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у мережі показали веселе відео, на якому домашній кролик на прізвисько Сер раптово вирішив стрибнути в басейн, через що його хазяйка не на жарт злякалася.

  • у Бразилії під час футбольного матчу чемпіонату штату Пернамбуку між Наутіко і Віра Крус на полі пташка знесла яйце. Через це рефері довелося зупинити гру.

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