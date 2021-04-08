Гігантський варан проник у супермаркет і почав громити полиці. Відео
У місті Накхонпатхом (Таїланд) величезний варан заліз до супермаркету і став влаштовувати безлад – він дерся по полицях, скидаючи з них товари.
У мережі тварині дали прізвисько "справжня Ґодзілла". Відповідне відео опублікували на YouTube-каналі Viral Press (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Деякі відвідувачі не сильно злякалися варана і стали фотографуватися з ним на задньому фоні, а також сміялися і кидалися підбадьорливими словами для тварини.
У підсумку ящірці вдалося дістатися на вершину стелажа, де вона пролежала деякий час, насолоджуючись теплом від ламп на стелі.
Продавець супермаркету подзвонив у поліцію, а потім ті викликали фахівців із вилову тварин. На місці інциденту варана приспали за допомогою транквілізаторів, щоб повернути його у колишнє середовище.
Зазначимо, що у варанів язик довгий, спереду глибоко роздвоєний. На їхньому тілі є ділянки зі слабкою отрутою, проте тварини бояться людей і завжди намагаються втекти першими.
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