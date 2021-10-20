Геннадий Выходцев: сегодняшние взрослые победители Парада надежд начинали как юниоры

16 и 17 октября 2021 года на XXXII Международном фестивале по спортивным танцам Парад надежд выступило 622 танцора в категориях "ювеналы", "юниоры", "молодежь", "взрослые", "Pro-Am" (тренер и студент), "сеньоры". В Киев съехались участники из 110 танцевальных клубов Украины и зарубежья (Польша, Молдова, Грузия и т.д.). Соучредитель ГК Фокстрот и меценат турнира Геннадий Выходцев дал комментарий относительно роли турнира Парад надежд в бально-спортивном движении Украины:

– Международный фестиваль Парад надежд проходит в 32-й раз, что подтверждает востребованность этого турнира, – сказал Геннадий Выходцев, соучредитель ГК Фокстрот. – На Параде надежд выступают танцоры разных уровней – начинающие спортсмены и те, кто уже имеет медали Блэкпульского турнира. Выступление на одном из самых уважаемых танцевальных турниров Украины дает возможность спортсменам получить подтверждение собственного уровня исполнения танцев от авторитетных судей, которых из года в год собирает на своем фестивале Валентина Федорчук, организатор праздника. Бренд Фокстрот уже 19 лет поддерживает Парад надежд. Это делается для того, чтобы движение бально-спортивных танцев в Украине развивалось, а уровень проведения танцевальных турниров рос.

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– Парад надежд возвращается!, – так открыла турнир заслуженный тренер Украины Валентина Федорчук, основательница Парада надежд, а также председатель коллегии судей Ассоциации спортивного танца в Украин,. – Традиционное время турнира в календаре украинских турниров – начало марта. Из-за весеннего локдауна мы не смогли провести Парад надежд по расписанию. Но благодаря личной поддержке Геннадия Выходцева мы мобилизовались сейчас и теперь с радостью проводим любимый многими танцевальный фестиваль.

Подтверждением высокого уровня турнира является тот факт, что за 32 года сформировался пул спортсменов, которые начинали выступать на Параде надежд в качестве юниоров, получали признание своего мастерства от авторитетных судей на этом украинском фестивале, а далее привозили медали с лучших танцевальных площадок мира. Классический пример – киевская спортсменка Диана Калитвенцева, которая запомнилась организаторам и постоянным зрителям турнира своей харизмой и мастерством. Диана начала выступления на Параде надежд с категории "ювеналы". Уже в 2018 году Диана с партнером Олегом Мартыненко привезла 2 серебряные медали с турнира в Блэкпуле (Великобритания) за венский вальс и 5 танцев европейской программы. А в 2021 году Диана Калитвенцева заняла первое место в категории "Взрослые Adults" в латиноамериканской программе на Параде надежд 2021 с партнером Денисом Лебедем.

Еще одна киевлянка - Анастасия Лемишко начала участвовать в Параде Надежд 12 лет назад, за это время становилась победительницей в категориях Юниоры 1, Юниоры 2, Молодежь.1.латиноамериканская программа. Выигрывала Чемпионат Украины в категории Молодежь 1, Чемпионаты города Киева, становилась финалисткой и призером международных соревнований в Польше, Чехии, Румынии и Украины. На этом Параде Надежд успешно дебютировала в новой паре.

Еще одна постоянная участница Парада надежд – Анастасия Винокурова. Благодаря яркой внешности и постоянной смене образов, она практически сразу запомнилась организаторам и зрителям. С 2016 года девушка является постоянной участницей Парада надежд. А в 2021 году пара Анастасия Винокурова / Брей Питер заняли 7 место в категории Pro-Am Cup Single dance A + B в латиноамериканской программе.

Один из секретов успеха Парада надежд – подбор судей, которых из года в год собирает Валентина Федорчук. 60 судей работали в 2021 году на турнире. Танцевальные навыки спортсменов оценивали неоднократные чемпионы мира и Европы. Многие тренеры Украины знают про качество судейской бригады, поэтому готовят своих подопечных для участия в Турнире надежд, чтобы их уровень был оценен командой авторитетных и беспристрастных судей.

Многие зрители Парада надежд 2021 узнали звездного судью и танцора – участника шоу "Танці з зірками"Дениса Самсона. В субботу он судил три отделения, а уже в четвертом выступил со своей партнершей Анастасией Сониной в категории "Pro-Am Cup Scholarship A (17-35) в латиноамериканской программе. Пара заняла первое место – выступает ученик и тренер, но оценивается только ученик.

Уже второй год существует традиция звездного судейства на Параде надежд. В прошлом 2020 звездную коллегию возглавила олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова. В этом году председателем звездных судей стала главный редактор портала Hochu.ua Анна Иваненко. Звездные судьи выбрали пару №13 – Назар Виговский и Полина Лебедь, представителей киевского клуба Dance Innovation Team, которые выступали в категории Юниоры 2 в латиноамериканской программе. Свои голоса за этих спортсменов отдал Спартак Суббота, психиатр, научный руководитель института когнитивного моделирования и ведущий нового шоу "Не ври мне" на телеканале LIVE, а также Yatsuta (основательница и педагог студии Sweet Family Club) певица, телеведущая, обладательницей титула "MRS. WORLD BEAUTY".

На своем Параде Надежд Валентина Федорчук собрала не только команду авторитетных судей, классных танцоров и селебрити, но и плеяду звездных партнеров. Спортсмены получили подарки от Группы компаний Фокстрот, сокового партнера - ТМ "Садочок" компании Pepsico в Украине и доброго партнера – производитель мягких игрушек ТМ "Гулливер Страна". Среди партнеров фестиваля - гостиница "Рэдиссон Блу Подол", танцевальный магазин Dance me, вода "San Benedetto".

Информационную поддержку "Парада надежд 2021" осуществляли медиапартнеры: медиа холдинг OBOZREVATEL, всеукраинское издание "Зеркало Недели – Украина", информационное агентство "Интерфакс-Украина", информационное агентство "РБК-Украина", всеукраинская газета "День", он-лайн издание "Вікенд у Києві". Информационными партнерами Парада Надежд стали телеканалы Прямой и Live, лучший онлайн портал обо всем, чем интересуется современная женщина Hochu.ua, интернет порталы Eurostar, Lucky Ukraine, Studio of my dreams, Glory, Cut и онлайн журнал Star Brothers. Промо-партнером фестиваля уже в седьмой раз стало PR-агентство BeMyMedia.