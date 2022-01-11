Где и как провели новогодние каникулы звезды шоу-бизнеса и телевидения

Горы, пляжи, семейные радости и уютные посиделки с близкими. Знаменитости изо всех сил старались провести свои зимние выходные незабываемо — и, кажется, у них многое получилось! Слишком впечатлительным рекомендуем соль на рану себе не сыпать, а вот всем остальным — предлагаем посмотреть, как, где и с кем проводили новогодние каникулы наши любимые звезды.

Певица KAMALIYA сам Новый год встретила дома в компании близких и друзей. Прежде она "отметилась" в Буковели, а затем уехала с семьей в Лапландию, кататься на санях и посетить резиденцию Санта Клауса.

Певица DAKOOKA провела праздники с друзьями в Карпатах, шокируя фолловеров фотосессиями в снегу в белье. Контент контентом, но исполнительница не забывала и о работе над сольным шоу, которым готова удивить киевлян уже в апреле.

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Учит будущее поколение быть спортивным в Буковеле ведущий хит-парада "Найкращі куми України" Сергей Алексеич. Его дочь Полина — заядлая лыжница! Расстроили на отдыхе разве что цены: в качестве альтернативы далеко не бюджетному кусочку торта "Наполеон" Сергей пообещал дочери испечь самостоятельно огромный торт.

"Интеллигентный хулиган" М1 Андрей Черновол в рождественские каникулы решил сделать подарок своей маме — и увез ее в Стамбул на активную экскурсионную программу. В какие-то моменты, по словам Андрея, ему было несколько скучно проводить по несколько часов в одной точке. Но мама осталась очень довольна — а это было главным.

Сочельник певец NIKITA LOMAKIN отмечал в кругу ближайших родственников своей девушки Светланы, которые специально к празднику приехали из Львова — и привезли всю необходимую аутентику с собой. Так что Рождество для Никиты прошло за столом из 12 традиционных блюд, в вышиванке и за исполнением колядок. Правда, исполнитель не сильно фокусировался на отдыхе: уже 14 января он презентует трек "Не лягай спати".

Ведущий "M1 Music Awards News" на М1 Никита Добрынин самые домашние праздники провел соответствующим образом, "отметившись" и у своих родных, и у семьи жены Даши Квитковой. "Министры премьер" Галина Завийская и Денис Жупник тоже провели каникулы в домашней атмосфере: Завийская — в родном Львове, Жупник — в Киеве — и пока лишь планируют дальнейшую "программу".

В кругу семьи встретили праздники и исполнители Marietta и Сергей Мироненко. Marietta встретила Новый год с друзьями, а вот на Рождество, по сложившейся семейной традиции, в сборе должны были быть все родственники. Сергей Мироненко новогоднюю ночь провел с родными в Полтавской области, а праздничное настроение следом разделил с друзьями и коллегами по шоу-бизнесовому "цеху".

Тропический "сценарий" новогоднего отдыха выбрали для себя две теледивы М1 — Виктория Батуи ("Хітова дюжина") и Маша Виноградова ("Instagram Chart"). Девушки щедро делятся в сториз фото и видео экзотических красот. По словам Виктории, именно такие места, как Мальдивы, наполняют ее правильным зарядом на весь год. Маша же не скрывает: на Сейшелах она чувствует себя ровесницей своей дочери Майи, искренне радуясь абсолютно простым вещам.

Ведущая же "Щоденного SHOW" на М1 Мила Еремеева не изменила своей главной праздничной традиции — работать, потому что не зря говорят: "Как Новый год встретишь, так его и проведешь". Для постов ведущая использует "экзотические" геолокации, но сама же выбирает "бойлер, горячие батареи и жаркие сердца".