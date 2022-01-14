Евровидение-2022: стала известна дата финала Нацотбора. Он пройдет по новим правилам

Национальный отбор на международный песенный конкурс Евровидение-2022 пройдет 12 февраля в обновленном формате. В прямом эфире зрители смогут наблюдать только за финалом, тогда как в прошлые годы также транслировались два полуфинала.

Лонг-лист участников станет известный на следующей неделе. До 24 января организаторы обещают обнародовать перечень финалистов. Об этом говорится на странице конкурса в Instagram.

Прием заявок на Нацотбор стартовал 14 декабря и завершился 10 января. Всего их подано 284. Рассматривались песни продолжительностью до 3 минут, обнародованные не позднее 1 сентября 2021 года.

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Финал Евровидения-2022 пройдет на арене Pala Olimpico в итальянском Турине 14 мая. Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая. В конкурсе примет участие 41 страна мира, в том числе – Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 декабря в Париже (Франция) прошел масштабный песенный конкурс среди юниоров "Детское Евровидение-2021". Украину представляла 14-летняя вокалистка из Белой Церкви Елена Усенко. Она вошла в десятку лидеров и привезла домой почетное шестое место. Победила на "Детском Евровидении" Армения, которую представляла 14-летняя вокалистка Малена.