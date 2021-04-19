Эти 10 собак невероятно похожи на известных людей. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
3 минуты
1,1 т.
Селена Гомес имеет сходство с пекинесом, а Кейт Миддлтон с породой ши-тсу

Существует теория, что каждый человек напоминает какое-то животное. Некоторые домашние любимцы действительно являются точными копиями голливудских звезд.

OBOZREVATEL собрал фото собак, которые невероятно похожи на актеров, музыкантов и политиков.

Актриса Джулия Робертс неоднократно признавалась, что порода афган – ее любимая. Обычно, люди привязываются к тем животным, которые схожи с ними по темпераменту. Пес обладает благородной внешностью и сдержанным характером, как у Робертс.

Пес похож на Джулию Робертс.

В сети Эрика Стоунстрита сравнивают с собаками породы чау-чау.

Пес похож на Эрика Стоунстрита.

Активная, грациозная и преданная – именно так описывают характер китайской хохлатой собаки, которая похожа на Леди Гагу.

Пес похож на Леди Гагу.

Чихуахуа смотрит в камеру, как Джастин Бибер.

Пес похож на Джастина Бибера.

Николь Полицци прической похожа с собакой ши-тсу. Это элитная императорская порода, которая отличается жизнерадостностью и отвагой.

Собака похожа на Николь Полицци.

Пес имеет не только похожую прическу с экс-президентом США, но и строгий несокрушимый взгляд.

Пес похож на Дональда Трампа.

Щенок с милым выражением мордочки повторяет эмоцию разочарования футболиста Пейтона Мэннинга.

Пес похож на Пейтона Мэннинга.

Серьезный пес обладает подобной прической и взглядом, как у Ричарда Брэнсона.

Пес похож на Ричарда Брэнсона.

Пес бойцовской породы обладает редкими голубыми глазами. Взглядом он напоминает Джона Траволту.

Пес похож на Джона Траволту.

Сэмюэл Джексон обладает грозным взглядом, домашний любимец передал суровые эмоции

Пес похож на Сэмюэла Джексона.

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