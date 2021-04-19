Эти 10 собак невероятно похожи на известных людей. Фото
Существует теория, что каждый человек напоминает какое-то животное. Некоторые домашние любимцы действительно являются точными копиями голливудских звезд.
OBOZREVATEL собрал фото собак, которые невероятно похожи на актеров, музыкантов и политиков.
Актриса Джулия Робертс неоднократно признавалась, что порода афган – ее любимая. Обычно, люди привязываются к тем животным, которые схожи с ними по темпераменту. Пес обладает благородной внешностью и сдержанным характером, как у Робертс.
В сети Эрика Стоунстрита сравнивают с собаками породы чау-чау.
Активная, грациозная и преданная – именно так описывают характер китайской хохлатой собаки, которая похожа на Леди Гагу.
Чихуахуа смотрит в камеру, как Джастин Бибер.
Николь Полицци прической похожа с собакой ши-тсу. Это элитная императорская порода, которая отличается жизнерадостностью и отвагой.
Пес имеет не только похожую прическу с экс-президентом США, но и строгий несокрушимый взгляд.
Щенок с милым выражением мордочки повторяет эмоцию разочарования футболиста Пейтона Мэннинга.
Серьезный пес обладает подобной прической и взглядом, как у Ричарда Брэнсона.
Пес бойцовской породы обладает редкими голубыми глазами. Взглядом он напоминает Джона Траволту.
Сэмюэл Джексон обладает грозным взглядом, домашний любимец передал суровые эмоции
Ранее OBOZREVATEL писал о:
9 домашних любимцах похожих на хозяев, как две капли воды. Фото
13 забавных животных, они моментально поднимут настроение. Фото
12 животных-малютках, которые растрогают даже самого сурового из нас.
7 неудачных фото зверей, которые довели сеть до слез.