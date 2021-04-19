Эти 10 собак невероятно похожи на известных людей. Фото

Существует теория, что каждый человек напоминает какое-то животное. Некоторые домашние любимцы действительно являются точными копиями голливудских звезд.

OBOZREVATEL собрал фото собак, которые невероятно похожи на актеров, музыкантов и политиков.

Актриса Джулия Робертс неоднократно признавалась, что порода афган – ее любимая. Обычно, люди привязываются к тем животным, которые схожи с ними по темпераменту. Пес обладает благородной внешностью и сдержанным характером, как у Робертс.

В сети Эрика Стоунстрита сравнивают с собаками породы чау-чау.

Активная, грациозная и преданная – именно так описывают характер китайской хохлатой собаки, которая похожа на Леди Гагу.

Чихуахуа смотрит в камеру, как Джастин Бибер.

Николь Полицци прической похожа с собакой ши-тсу. Это элитная императорская порода, которая отличается жизнерадостностью и отвагой.

Пес имеет не только похожую прическу с экс-президентом США, но и строгий несокрушимый взгляд.

Щенок с милым выражением мордочки повторяет эмоцию разочарования футболиста Пейтона Мэннинга.

Серьезный пес обладает подобной прической и взглядом, как у Ричарда Брэнсона.

Пес бойцовской породы обладает редкими голубыми глазами. Взглядом он напоминает Джона Траволту.

Сэмюэл Джексон обладает грозным взглядом, домашний любимец передал суровые эмоции

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