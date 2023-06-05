'Ему будет непросто': стало известно, кто вместо Притулы станет соведущим Леси Никитюк в шоу 'Кто сверху?'

Капитаном мужской команды и соведущим Леси Никитюк в новом сезоне шоу "Кто сверху?" стал украинский блоггер-миллионник Богдан "Буше" Шелудяк. Он заменит в кадре Сергея Притулы, который вел развлекательный проект за последние девять лет.

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Об этом сообщила пресс-служба "Нового канала".

Съемки нового сезона шоу "Кто сверху?" стартовали 5 июня и его главная интрига – кто же станет соведущим Леси Никитюк – наконец-то раскрыта.

"Я не представлял, что буду капитаном мужской команды "Кто сверху?". Но всегда хотел стать ведущим Нового канала. Поэтому когда пригласили на кастинг, подумал:"Попробую!". Пришел на тракты с Лесей Никитюк. А где-то через неделю мне позвонили по телефону и предложили стать новым ведущим.. Первое, что почувствовал, это была тревога. Подумал: "Справлюсь ли?" съемок сезона - в "Кто сверху?" не буду подражать кому-то или намеренно выбирать манеру поведения. Я буду собой! Буду реагировать, шутить, а в результате окажусь сверху!", – поделился Богдан Шелудяк.

Создатели проекта искали кандидатов на место капитана мужской команды больше месяца. В конце концов, на тракты пригласили десять мужчин. И уже среди них выбрали того единственного.

Одно из главных условий: новый капитан должен быть кардинально другим. Хотелось максимально избежать сравнения с предшественником. Имеется в виду и внешне, и по характеру. Ведь понятно, что при тракте ведущего всегда есть базовые вещи. Например, "химия" между Лесей Никитюк. и новым оппонентом. Хотелось, чтобы между ними чувствовался азарт противостояния. Также мы обращали внимание на чувство юмора, харизма, умение импровизировать, лидерские качества. И, конечно, внешность! Удачную смесь всех критериев мы заметили у одного мужчины. Поэтому выбрали именно его", – рассказала руководительница проекта Анна Вовк.

Соведущая Богдана, звезда Нового канала Леся Никитюк призналась, что очень соскучилась по работе над этим проектом и настроена решительно.

"Я буду выполнять свою работу на площадке не на 100, а на 300 процентов, чтобы получилось максимально смешно и круто. А Богдану хочу пожелать терпения. Знаю, что ему будет непросто войти в кадр после Сергея Притулы. Не у каждого хватило бы на это" но он очень отважен! Я стараюсь поддерживать его во всех начинаниях. – сказала телеведущая Леся Никитюк.

Богдану Шелудяку 31 год. Он актер, блоггер и криптоинвестор. Известен благодаря ролям в сериалах "Киев днем и ночью", "Школа". В настоящее время за его страницей в Instagram следят 1,2 миллиона пользователей.

Новый сезон шоу "Кто сверху?" выйдет осенью 2023 года на "Новом канале".