Ефросинина посмеялась над россиянами, которым устроили лотерею с пачкой гречки

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина посмеялась над россиянами, которым предлагают выиграть крупу, приобретя мужской журнал MAXIM. Именно такую акцию анонсировали издатели глянца на обложке с российской фигуристкой Евгенией Медведевой.

"MAXIM предлагает читателям пачку гречки. Интересно, когда начнут предлагать сахар", – потролила россиян Ефросинина в сторис в своем Instagram.

"В каждом сотом журнале пачка гречки. Даже здесь пожлобились – ведь бабушки, которые "все время" покупают журнал с криво изогнутыми гимнастками, не переживут", – написала звезда.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее Маша Ефросинина эмоционально прокомментировала пропагандистское сообщение российского певца Николая Баскова и ложь ему подобных путинистов. Звезда наголову разгромила утверждение исполнителя о "российской правде", назвав диктаторский режим в РФ – извращением.