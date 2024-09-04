Дочь экспрезидента ЮАР станет 16-й женой короля Эсватини: как выглядят 21-летняя Номсебо Зума и 56-летний Мсвати III. Фото

Дочь Джейкоба Зумы, бывшего президента Южной Африки, Номсебо станет 16-й супругой короля Эсватини. 21-летняя девушка обручилась со своим будущим мужем, 56-летним Мсвати III во время традиционной церемонии танца Умхланга.

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Правитель возглавляет абсолютную монархию в африканской стране с 1986-го, пишет Stuff. Он не впервые женится на девушке, которая намного моложе. Его 13-й избранницей стала 17-летняя Финдиле Нкамбуле.

В 2001-ом Мсвати положил начало правилу, согласно которому девушки, не достигшие совершеннолетия, не могли вступать с ним в сексуальные отношения. Однако спустя несколько лет король Эсватини нарушил собственно созданный запрет, женившись на малолетней девушке. Тогда он оштрафовал себя на одну корову и отменил закон.

Номсебо Зума родилась и выросла в полигамной семье. Ее отец имеет четыре жены и более двадцати детей.

Для официального подтверждения помолвки дочь экс-президента ЮАР приняла участие в ежегодном танце тростника Умхланга. На этой церемонии молодые и незамужние женщины наряжаются в традиционные костюмы и исполняют местные танцы перед королем в его родном селе Лудзидзини.

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