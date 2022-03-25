'Чтобы они почувствовали, за что мы боремся'. Ансамбль танца им. Вирского отправился в благотворительное мировое турне

Национальный заслуженный ансамбль танца Украины им. П.Вирского отправился в большой тур по странам Евросоюза с благотворительными концертами. За 85 лет существования знаменитый украинский коллектив исполнил десятки тысяч танцевальных номеров и покорил сотни тысяч зрительских сердец, прославляя Украину по всему миру.

Премьера шоу благотворительного тура прошла 22 марта в Кракове в Nowohuckie Centrum Kultury. В ближайшее время легендарный ансамбль выступит в Чехии, Венгрии, Германии, Италии, Болгарии, Турции, Франции, Нидерландах, Израиле и Грузии.

Каждое шоу танцевального коллектива будет открывать "военная колыбельная" Макса Барских "Будет весна". Во время концертов будет проходить сбор средств для поддержки мирного населения Украины, пострадавшего от вооруженной агрессии России.

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VIRSKY SHOW – уникальное явление в истории украинской культуры. Это достояние нации, олицетворение силы, духа и самобытности украинского народа. Каждый номер ансамбля – – настоящий шедевр танца: зажигательная украинская энергетика, яркие национальные костюмы, колорит и выразительные движения, которые невозможно забыть. Благодаря виртуозности, мастерству и оригинальной интерпретации народных стилей, ансамбль по праву считают одним из лучших коллективов мира.

"Когда наши вооруженные силы стоят на передовой, наша передовая здесь, своя, культурная передовая. Очень большое волнение от того, что мы представляем свой народ, свою культуру в другой стране. Чтобы они почувствовали, за что мы боремся", – говорят участники коллектива.