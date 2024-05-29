Atlas United 24: самый большой музыкальный фестиваль Украины возвращается, чтобы собрать 100 млн на дроны для ВСУ

Впервые за три года в Украине пройдет фестиваль Atlas Weekend, несколько изменивший название и теперь называющийся Atlas United. Фестиваль пройдет 12-14 июля на территории ТРЦ Blockbuster Mall.

Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

Среди объявленных артистов: Бумбокс, Жадан и Собаки, Артем Пивоваров, Verka Serduchka, Dantes, Курган & Agregat, Без ограничений, Кристина Соловой, Друга Рика. Анонсировали и многие инди-исполнители: Крошка, Latexfauna, thekomakoma, дети инженеров, хейтспич, ТУЧА, Renie Cares, Ниццо Уродливо, ДК Энергетик, Dissapeared Completely и другие.

Заявили уже как минимум две иностранные группы (впрочем, организаторы обещают, что их будет больше): литовский электронный дуэт Beissoul & Einius и японско-украинский бэнд heavenphetamine.

Также на фестивале планируются выступления резидентов Подпольного Стендапа: Василия Байдака, Насти Нагловой, Праздника Загайкевича, Сергея Чиркова и других.

Выступления будут проходить на шести сценах : две на улице на территории паркинга, одна — в подземном паркинге и три дополнительных внутри самого Blockbuster Mall.

Билеты на Atlas United-2024 будут продавать эксклюзивно в Monobank. 15% с каждой покупки автоматически будет засчитываться в банке для закупки наземных и воздушных дронов совместно с United24. На фестивале планируется собрать 100 миллионов гривен.

Организаторы мероприятия также отметили, что старые билеты на Atlas, которое должно было состояться в прошлые годы, но из-за полномасштабного вторжения его перенесли, будут действительны на ATLAS UNITED 2024.

Кроме того, музыкальный фестиваль смогут посетить бесплатно 6000 человек с инвалидностью – для них будет построен специальный сектор с подиумом.

Для обеспечения безопасности посетителей во время проведения фестиваля на локации будет работать наибольшее в стране укрытие, сертифицированное ГСЧС, которое в случае объявления воздушной тревоги сможет вместить всех гостей.