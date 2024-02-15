'Антитела' отыграли почти трехчасовой сольник во Дворце Спорта в Киеве: группа открыла новый благотворительный сбор

14 февраля в Киевском Дворце Спорта группа "Антитела" отыграла live show, ставшую финальным аккордом кругосветного благотворительного тура команды, во время которого группа собрала $640 000 для закупки 10 000 качественных военных аптечек на нужды Сил обороны.

По сравнению с зарубежными концертами киевская музыкальная программа была значительно расширена, а шоу обогащено новыми техническими решениями. Сцена в форме трезубца визуализировала главный лейтмотив концерта. Live show выдалось искренне эмоциональным и драйвовым, ведь "Антитела" откровенно соскучились по выступлениям в родном городе, где их концертов не было целых 5 лет. К тому же романтический привкус добавил еще и День Святого Валентина, который вместе с "Антителами" провели тысячи зрителей.

"Через песни мы пытались объединить людей в чувстве любви на личном уровне и любви в общем. На личном – это о любви к самым дорогим людям, таких песен у нас немало. А в общем – это о нашей любви к одной, общей и единой на всех Родине. Мы хотели, чтобы личное и общее на концерте стало одним целым. Наши песни способствуют этому и мы довольны, что подарили людям настоящие живые эмоции, проявлявшиеся в объятиях, поцелуях, слезах, словах ненависти к врагу и желании бороться за свою свободу. В конце концов всем хотя бы на несколько часов стало легче", – говорит фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя.

В этот вечер в Киеве впервые вживую прозвучал альбом MLNL. Именно тот альбом, который "Антитела" представили на второй день полномасштабной войны прямо с подземного паркинга, где базировался 130 батальон ТРО, в котором музыканты несут службу. Конечно, были сыграны и такие хиты, как "Фортеця Бахмут", "2 Step", "Лови момент", TDME, "Люди як кораблі", "Кіно", "Будувуду".

Был для гостей концерта во Дворце Спорта и долгожданный эксклюзив – премьера песни и видеоклипа "Ти саме та". Эта песня рождена из эмоциональных состояний сквозь которые проходили музыканты группы "Антитела", она – посвящена не только их любимым, но и стране, которая для нас – не просто дом, а место, где живет будущее, где есть детский смех, где родные и близкие рядом держат небо друг друга. "Ти саме та" – это о той, которую любят, ценят, за которую борются и готовы отдать самое ценное – жизнь. Это любимая женщина, мать, ребенок и, конечно, родная Украина. Это наша сегодняшняя история. История миллионов украинских семей.

Также первыми услышали зрители концерта украинскую версию старого хита коллектива "Смотри в меня", на создание украинской лирики к которому группа вдохновила Маричка Падалко. Важной составляющей каждого концерта группы является благотворительная цель. Часть средств из приобретенных билетов и мерчей во Дворце Спорта пойдет на поддержку детей погибших собратьев родного для "Антител" 130-го Батальона. Но не ограничиваясь этим, Благотворительный Фонд "Антитела" вместе со всеми сторонниками, партнерами и ответственным бизнесом, разделяющим ценности команды, также приступил к новому сбору средств на FPV-дроны, а также катера для ГУР. Результаты обязательно будут опубликованы на официальных страницах группы.

"Антитела" благодарят всех, кто купил билет на их live show, приобрел мерч, участвовал в благотворительных активностях или просто задонатил на доброе дело. Вклад каждого важен. Двигаемся дальше, встречаемся в теле и радиоэфирах, в соцсетях и, по возможности, вживую.