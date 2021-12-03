Антистресс: звездные советы, как действенно побороть негативные эмоции

Каждый из нас периодически сталкивается со стрессом. Это может быть неприятный разговор, проблема на работе, конфликт с близким человеком... Часто подобные случаи заканчиваются испорченным на весь день настроением и нервным напряжением. Мы узнали у артистов и телеведущих их личные методы взять себя в руки в стрессовой ситуации и успокоиться.

NIKITA LOMAKIN:

Если мне не хочется "зависнуть" в плохом эмоциональном состоянии, то я спрашиваю себя: что не нравится? Как это можно изменить? Когда понимаю причину, оцениваю ситуацию и выбираю один из вариантов ее решения.

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Сергей Мироненко:

Нужно настроиться на позитив, сделать вкусный чай на травах, позвонить человеку, который тебе важен – и вместе вспомнить веселые моменты из жизни! В процессе разговора ты поймешь, что жизнь продолжается, и все обязательно будет хорошо.

Анна Тринчер:

Каждый раз — новый подход к борьбе со стрессом! Можно попытаться переключиться на другую тему, другую точку зрения, максимально заменить эмоции. Стряхиваешь перед экзаменом? Попробуй подумать о мероприятии, которое дарит тебе прилив радости! Иногда стресс вообще преодолевать не нужно. Следует просто принять себя в этой ситуации, расслабиться, дать волю этому чувству и не стрессировать на тему стресса.

Marietta :

В первую очередь стоит найти причину этого стресса! Если он возник на работе, то стоит взять выходные и нормально, полноценно отдохнуть. Если ты нервничаешь из-за траблов в отношениях, нужно разобраться, почему так произошло, проработать с любимым человеком, проговорить. К каждому из видов стресса есть свой "ключик". Бывает, что просто “навалилось” все вместе… Я в таких случаях просто даю себе пару дней, чтобы отдохнуть, побыть с родными, посмотреть фильм, послушать музыку — и не думаю о беспокоящих меня проблемах. Стресс, к сожалению, работает по "накопительной" схеме: если его не обращать на это внимание, он обязательно "вернется" с еще более плохими последствиями.

СолоХа (“Лучшие кумовья Украины”, М1):

Мне лучше всего помогает спорт, любые физические нагрузки, пробежка по парку.

Сергей Алексеич ("Лучшие кумовья Украины", М1):

Лучший способ борьбы со стрессом – в любой ситуации оставаться суперменом!

TARABAROVA ("SHAZAM chart", M1):

Это просто моя любимая тема, даже песню одноименную имею в творчестве – “NO STRESS”. Как избавляться от стресса? Просто остановиться, выключить телефон и сделать несколько вещей, которые ты по-настоящему обожаешь: посмотреть любимый фильм (возможно, старый, но любимый!), сериал; наесться того, что ты любишь; позвонить любимой подружке/другу, пойти туда, куда ты хотел уже давно – и все откладывал. То есть сделать что-то для себя и не бояться отдыхать! Не надо бояться остановиться, потому что именно остановка дарит тебе силы двигаться дальше!

Андрей Черновол (M1 Music Awards News, M1):

У меня есть два способа борьбы со стрессом. Один — более доступный, другой — более действенный. Когда чувствую, что меня начинает раздражать все, что происходит вокруг – выключаю телефон и уезжаю на природу. День-два социального детоксикации — и я как новенький!

Второй способ сложнее в реализации, но я его обожаю. Как только появляются первые намеки на депрессию — покупаю билет на самолет. Не важно, в какую страну. Главное – собрать чемодан и лететь. Стресс как рукой снимает – проверено!

Никита Добрынин (M1 Music Awards News, M1):

Мой главный совет в борьбе со стрессом — иногда замедляться. Все мы живем в ритме города – не важно, большого или нет; у каждого есть множество разных дел, задач… Тем более – сейчас, в конце года. Иногда следует взять перерыв хотя бы на час! Выпить чай, кофе, поговорить спокойно с коллегами не о работе (это ключевое!) или побыть наедине. Собственно, именно это замедление чаще всего спасает меня от стресса.

Оля Цыбульская ("WEEKEND с М1", М1):

Мой самый действенный способ борьбы со стрессом – фотки прежнего. Смотрю и понимаю, что хуже всего позади! (Смеется.) Также – мамин борщ и смс-ка от банка “ваш счет пополнен”.

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