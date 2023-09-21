Андрей Данилко в США попал в скандал из-за объятий с шоуменом из России

Верка Сердючка (Андрей Данилко) отправилась в тур по Северной Америке, где снялась в видео скандально известного российского шоумена Рустама Солнцева (Калганова). Об этом рассказал в Facebook блогер Алексей Голобуцкий.

Он объяснил, что Солнцев, являвшийся звездой российской телепередачи "Дом-2", заработал себе популярность на скандалах, драках и обливаниях помоями всех, с кем работал.

"Фу, Данилко, для чего тебе это? А нам это за что? В США больше не с кем встречаться для записи видосиков? В Америке же есть адекватные украинские медиа и адекватные украинские блогеры. Почему не встречаться с ними?", – написал Голобуцкий.

Видео дня

По его словам, это уже не первая подобная история Данилко. В Украине он старательно выстраивает себе патриотический имидж, а за границей его так и тянет к "хорошим русским". В феврале на концерте в Испании Данилко потащил на сцену российского алкоголика и психически больного актера Алексея Панина, напомнил блогер.

Он также поинтересовался, как Данилко – мужчина призывного возраста – так часто выезжает за границу. Голобуцкий также отметил, что свои выступления в Европе и Америке Данилко-Сердючка позиционирует как благотворительные.

"Почему нет информации и никакого отчета о сумме собранных средств и куда они были перечислены?", - задает вопросы блогер.

Напомним, ранее ведущие канала "Исландия" обратили внимание, что на концертах за границей Данилко-Сердючка исполняет преимущественно русскоязычные хиты, а также общается с публикой на русском языке.