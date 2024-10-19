Аль Пачино рассказал, как его пыталась украсть фанатка: был готов выпрыгнуть из машины

Американский актер Аль Пачино в своих мемуарах вспомнил, как однажды его пыталась похитить фанатка. По словам знаменитости, поклонница воспользовалась тем, что артист был в нетрезвом состоянии, и захотела увезти его в неизвестном направлении.

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Как сообщает People, инцидент произошел незадолго после премьеры одного из самых популярных фильмов с участием звезды "Крестный отец". Тогда актер был готов выпрыгнуть из машины на ходу, чтобы спастись от вора.

Аль Пачино отдыхал со своим другом в одном из баров. В тот день мужчины довольно сильно перебрали с алкоголем, так что артисту было сложно найти дорогу домой. Знаменитость вспоминает, что к нему неожиданно подошла незнакомка и вежливо предложила помощь.

"Я, не задумываясь, сел в машину. Но когда мы ехали, даже в своем состоянии, я понял, что она везет меня не туда, где я живу. Я спросил ее: "Что здесь происходит?", а она откровенно ответила: "Я вас похищаю", – отметил в мемуарах актер.

Такое заявление фанатки сильно озадачило звезду "Крестного отца". По словам знаменитости, тогда он был готов на все, чтобы как можно скорее избавиться от женщины.

"Я был немного пьян, но я был готов выпрыгнуть из двигающейся машины, если бы пришлось. Однако со мной ничего не произошло. Она закрыла дверь и отвезла меня домой", – рассказал в мемуарах Аль Пачино.

Ранее OBOZ.UA писал, что Аль Пачино пережил клиническую смерть и рассказал, что происходило с ним в это время.

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