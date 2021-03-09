OBOZREVATEL подарит билеты на фильм "Никто": детали конкурса

OBOZREVATEL подарит своим читателям замечательную возможность выиграть билеты в кино на неожиданный экшн "Никто".

О деталях конкурса, который проводится в Facebook, редакция издания сообщила на своей странице. По результатам розыгрыша будут избраны 5 победителей, их страницы должны быть открытыми.

Условия конкурса таковы:

подписаться на страницу Obozrevatel;

лайкнуть конкурс и поделиться с друзьями;

в комментариях указать друга, с которым пойдете в кинотеатр (через @).

Победители будут определены 15 марта.

О фильме "Никто": неожиданный и напряженный экшн от продюсера франшизы "Джон Уик". Хатч Мэнсел живет простой неприметной жизнью, пока не встречает группу опасных бандитов. Встав на защиту женщины, он сам превращается в мишень влиятельного гангстера, который жаждет мести. Теперь весь свой гнев, который Хатч долгое время сдерживал внутри, вырвется наружу и откроет его темные стороны.