OBOZREVATEL подарит билеты на фильм "Никто": детали конкурса
OBOZREVATEL подарит своим читателям замечательную возможность выиграть билеты в кино на неожиданный экшн "Никто".
О деталях конкурса, который проводится в Facebook, редакция издания сообщила на своей странице. По результатам розыгрыша будут избраны 5 победителей, их страницы должны быть открытыми.
Условия конкурса таковы:
подписаться на страницу Obozrevatel;
лайкнуть конкурс и поделиться с друзьями;
в комментариях указать друга, с которым пойдете в кинотеатр (через @).
Победители будут определены 15 марта.
О фильме "Никто": неожиданный и напряженный экшн от продюсера франшизы "Джон Уик". Хатч Мэнсел живет простой неприметной жизнью, пока не встречает группу опасных бандитов. Встав на защиту женщины, он сам превращается в мишень влиятельного гангстера, который жаждет мести. Теперь весь свой гнев, который Хатч долгое время сдерживал внутри, вырвется наружу и откроет его темные стороны.