"Квартал 95" покажет сериал, как пару закрыли на карантине

Карина Бондаренко Афиша 17:20, 14.01.2021 Обновлено: 17:27, 14.01.2021

Студия "Квартал 95" анонсировала новый сериал "100 тысяч минут вместе".

Это 16-серийная лирическая комедия о супругах, которые после семи лет брака оказались на 69 дней замкнутыми на карантине в собственном доме, сообщила пресс-служба студии (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Он – успешный пилот, она – уверенный в себе фитнес-тренер. Смогут ли эти два лидера пройти все испытания самоизоляцией, которой подверглись в реальной жизни миллионы людей по всему миру?" – говорится в анонсе.

Отмечается, что премьера сериала состоится скоро на телеканале "1+1". Точная дата пока неизвестна.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, "Квартал 95" потроллил Зеленского на Новый год и показал Зиброва в роли следующего президента.

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