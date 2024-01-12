Киностудия Paramount начала работу над фильмом Топ Ган-3: что известно

Студия Paramount начала работу над третьей частью франшизы Top Gun. В главной роли будет Том Круз, однако, кто еще будет в ленте, пока неизвестно.

Видео дня

Об этом сообщает издание Variety. Официальной информации от Paramount нет, представители студии отказались от комментариев.

Сюжета триквела еще не существует. Обсуждение нового сценария началось в конце прошлого года, однако ни Круз, ни компания еще не согласовали предложения группы сценаристов.

Известно, что руководит сценаристами Эрен Крюгер, работавший над "Топ Ган: Меверик". В режиссерское кресло вернется также Джозеф Косински, поставивший прошлую часть франшизы, а ранее снявший с Крузом "Обливион".

Есть слухи, что кроме Тома Круза к съемкам фильма привлекут Майлза Теллера и Глена Пауэлла.

Как известно, премьера "Топ Ган: Меверик" прошла в мае 2022 года. Общй сбор фильма составил более $1,3 млрд. он вывел Paramount из кризиса.Кстати, организация "Мировой конгресс украинцев" призывала изъять этот фильм из списка номинантов на "Оскар".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых прибыльных для Украины фильмах в 2023 году.

Также мы сделали подборку лент, прославивших Украину на весь мир.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки !