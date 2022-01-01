Гарри Поттер 20 лет спустя: что показали в спецвыпуске 'Возвращение в Хогвартс'

К 20-летию выхода первого фильма из франшизы о Гарри Поттере платформы HBO Max и "Амедиатека" выпустили специальный выпуск, посвященный всем сериям. В нем поклонники культового Мальчика, Который Выжил, увидят повзрослевших героев и уже такие родные стены Хогвартса.

OBOZREVATEL ознакомился с сюжетом новой ленты и расскажет о ней. Внимание, статья содержит спойлеры.

Актеры, снявшиеся в знаменитой кинофраншизе, получили письма с приглашением в Хогвартс на рождественский бал. Когда все они собираются в главном зале, где 20 лет назад Распределяющая Шляпа отправила их на разные факультеты, начинается повествование о секретах всех фильмов "поттерианы".

Из спецвыпуска зрители узнают, почему именно Крис Коламбус снял первые две серии, как актеры, сыгравшие Гарри, Рона и Гермиону, прошли кастинг и получили заветные роли, о том, как же на самом деле убрали нос Рэйфу Файнсу, воплотившего Волан-де-Морта, а также о том, с чем пришлось столкнуться звездному коллективу после того, как был снят финальный "Гарри Поттер и Дары смерти-2".

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В спецвыпуске выйдет несколько эпизодов интервью с Дэниэлом Рэдклиффом, где он признается, что был буквально влюблен в Хелену Бонем Картер, сыгравшую Беллатрису Лэйстрейндж. А Эмма Уотсон признается, что самым тяжелым моментом всех съемок стал для нее продолжительный поцелуй с Рупертом Грином.

В общем если вы хотите "поностальгировать" за магической атмосферой дружбы и приключений, а также распознать, что происходило в закулисье, спецвыпуск "20 лет спустя" – придется вам по душе.

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