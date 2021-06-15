8 июля в Национальной оперетте состоится спектакль 'Любовный монолог'

Спектакль-исповедь… Спектакль как визит к психологу – где все, как на ладони, но невозможно предугадать, какая тайна откроется в следующий миг...

Сюжет развивается вокруг решения героини и оно окончательное! Но сначала нужно выговориться. Наконец, после стольких лет молчания ОНА не сдерживает себя ни в словах, ни в чувствах, ни в действиях…

Она говорит мужу: "Если тебя осудят на Страшном суде, то за то, что дома у тебя жила любовь, а ты ее не разглядел". Всю роскошь, богатство и безрадостные рассветы своей жизни, она готова отдать, чтобы вернуть время, когда в заброшенной старой хижине - их первом доме - жила любовь.

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Спектакль поставлен по мотивам пьесы "Любовная отповедь мужчине, который сидит в кресле" колумбийского писателя Габриэля Гарсии Маркеса, лауреата Нобелевской премии по литературе, представителя "магического реализма".

Это откровенное обращения Женщины к Мужчине, интерпретированное режиссером спектакля Богданом Струтинским так, чтобы в конце концов ОНА была услышана. Кем? Нами зрителями: женщинами, которые ищут вечного смысла - Любви… и мужчинами, которые сидят рядом, в кресле...

Женщина и музыка в спектакле звучат в унисон.

Музыка Астора Пьяццоллы очень популярна, она прекрасна в исполнении разных музыкальных инструментов. Именна эта музыка идеально подходит для выражения душевного состояния Героини. Она передает ее воспоминания о любви, ее печаль, ее плач и агрессию. Музыка воспроизводит эмоции, ощущения, их легкость, эфирность.

В спектакле прозвучат такие всемиро известные композиции Астора Пьяццоллы, как Oblivion, Adios Nonino, Кафе 1930, Libertango и другие.

"Любовная отповедь мужчине ..." наверняка напомнит Зрителю его собственные отношения, неожиданно отражая каждому что-то свое, личное.

Счастье - это Любовь! Согласны??

Режисер-постановщик – н. а. Украини Богдан Струтинский

Дирижер-постановщик – з.д.и. Украини Сергей Дидок

Грасиэла – з. а. Украины Ася Середа-Голдун

… по материалам пресс-центра КНАТО

Когда: 8 июля

Где: Национальная оперетта (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. М. "Олимпийская"). "Сцена 77" - под крышей Театра.

Длительность: 19:00 - 20:40

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