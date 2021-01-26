30 января в НАТО состоится концерт украинской музыки 'От сердца к сердцу'

В субботу, 30 января, в "Театре в фойе" Национальной оперетты Украины состоится концерт украинской музыки "От сердца к сердцу".

Зрители насладятся новым видением традиционных популярных произведений, а также сочетанием различных стилей и жанров.

- Программа, которую мы предлагаем Зрителю, очень актуальна, ведь искусство способно поднять настроение, подарить прекрасные эмоции. Мы собрали лучшие образцы украинской культуры, настоящие хиты эстрады для того, чтобы переосмыслить их сегодня по-новому. Участие в концерте принимают наши талантливые вокалисты, артисты балета и хора в сопровождении оркестра. Мероприятие очень атмосферное, комфортное и безопасное одновременно - отмечает режиссер концерта Максим Добролюбов.

В программе, в частности, прозвучат песни Назария Яремчука, Владимира Ивасюка, Тараса Петриненко, Мирослава Скорика, Платона Майбороды, а также украинские народные песни в современных обработках.

- Лейтмотивом концерта я бы назвал песню "Корни" Владислава Толмачева на слова Владимира Выхрущ, которую мы также исполняем в концерте. Если будем помнить, кто мы есть, наши корни, то у нас будет и будущее. Связь от прошлого - к будущему, от аутентичности, народности, потому что мы выполняем и "Ой, на Ивана на Купала" в моей аранжировке, в обработке Крыжановского, и через эту призму народности, через корни наши, - к современности, к популярной эстрадной песне, - отмечает дирижер-постановщик, з. д. и. Украины Сергей Дидок.

Сергей Дидок также заметил, что аранжировки популярных песен были сделаны специально к концерту "От сердца к сердцу". Так, например, песню "Гуцулка Ксения" в аранжировке Богдана Решетилова зрители услышат в джазовом стиле. А ансамбль артистов хора исполнит народные песни в современной аранжировке.

- Театр оперетты - это творческий улей и в этом концерте нам удалось консолидировать разные по жанру и по композиторам мелодии, много обработок, аранжировок осуществили собственными силами. Очень важно, что в такой нелегкий период происходят такие положительные, теплые, душевные концерты, - отмечает хормейстер-постановщик, з.д.и. Украины Игорь Ярошенко.

Игорь Ярошенко также подчеркнул, что новая стилистика любимых и очень популярных украинских песен приятно удивит в этот вечер Зрителя Национальной оперетты Украины!

… по матер иалам пресс-центра НАТО.

Где: Национальная оперетта Украины (г.Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро "Олимпийская")

Когда: 30 января и в 21 февраля.

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