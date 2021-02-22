27 февраля в НАТО покажут романтическую комедию '#На_краю_света'

Экзистенциальная романтическая комедия #На_краю_света" Национальной оперетты Украины - история о том, чем может закончиться знакомство в Интернете…

Юлю и Августа подобное знакомство приводит на край света - в норвежские фьорды. Впрочем, подростками управляют далеко не романтические чувства. Пара планирует вместе уйти из жизни, сделав шаг в бездну со скалы ...

Что побуждает этих двух смельчаков к такому решению? Подростковый максимализм? Одиночество? Или что-то еще… И может ли их что-то остановить?

Ответы на эти вопросы - в самой постановке "#На_краю_света" на сцене Stage_lab Национальной оперетты Украины.

Когда: 27 февраля

Где: Национальная оперетта Украины, Сцена Stage_lab (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. м. "Олимпийская")

Продолжительность: 19:30 - 20:30

Билеты здесь: