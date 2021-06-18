22 июня состоится последний в этом сезоне концерт 'Волшебство оперетты'

22 июня состоится последний в этом сезоне концерт "Чары оперетты".

Звездный дуэт солистов Национальной оперетты Украины - Валерия Тулис и Александр Чувпило - создали для Вас уникальный сольный концерт из самых ярких хитов классической оперетты !!! Арии и сцены из любимых оперетт Мистер Икс, Сильва, Веселая вдова, Летучая мышь...

Подарите себе романтический вечер! Камерная обстановка галереи, чувственная живопись и аромат кофе способствуют вдохновению, и к тому же любимые артисты так близко ...

Видео дня

Когда: 22 июня (вторник)

Где: г.Киев, ул.Ольгинская, 6 Начало в 19:00

Билеты можно купить здесь: