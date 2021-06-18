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22 июня состоится последний в этом сезоне концерт "Волшебство оперетты"
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22 июня состоится последний в этом сезоне концерт "Чары оперетты".
Звездный дуэт солистов Национальной оперетты Украины - Валерия Тулис и Александр Чувпило - создали для Вас уникальный сольный концерт из самых ярких хитов классической оперетты !!! Арии и сцены из любимых оперетт Мистер Икс, Сильва, Веселая вдова, Летучая мышь...
Подарите себе романтический вечер! Камерная обстановка галереи, чувственная живопись и аромат кофе способствуют вдохновению, и к тому же любимые артисты так близко ...
Когда: 22 июня (вторник)
Где: г.Киев, ул.Ольгинская, 6 Начало в 19:00
Билеты можно купить здесь: