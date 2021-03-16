17 марта в Национальной оперетте состоится музыкальное фэнтези на музыку британских композиторов 'Мистерия туманного Альбиона'

Какие ассоциации вызывает у вас упоминание о Туманном Альбионе?

Национальная оперетта Украины приглашает окунуться в атмосферу удивительной сказки, мистической истории и традиций Великобритании, благодаря завораживающим звукам произведений Генри Перселла, известных британских народных песен и баллад, кельтских мелодий, в том числе в невероятных обработках Бенджамина Бриттена.

Вокально-пластический перформанс солистки Национальной оперетты Украины Марьяны Боднар вместе с ансамблем артистов оркестра, балета и хора расскажут зрителям увлекательную историю любви, нарисуют волшебный мир мифических существ британских и кельтских легенд. Окунемся вместе в приключенческое путешествие в поисках мистического и загадочного острова Авалон!

Где: Национальная оперетта (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. м. "Олимпийская")

Когда: 17 марта, среда

Продолжительность: 19:00 - 20:20

Билеты здесь: