17 марта в Национальной оперетте состоится музыкальное фэнтези на музыку британских композиторов "Мистерия туманного Альбиона"
Какие ассоциации вызывает у вас упоминание о Туманном Альбионе?
Национальная оперетта Украины приглашает окунуться в атмосферу удивительной сказки, мистической истории и традиций Великобритании, благодаря завораживающим звукам произведений Генри Перселла, известных британских народных песен и баллад, кельтских мелодий, в том числе в невероятных обработках Бенджамина Бриттена.
Вокально-пластический перформанс солистки Национальной оперетты Украины Марьяны Боднар вместе с ансамблем артистов оркестра, балета и хора расскажут зрителям увлекательную историю любви, нарисуют волшебный мир мифических существ британских и кельтских легенд. Окунемся вместе в приключенческое путешествие в поисках мистического и загадочного острова Авалон!
Где: Национальная оперетта (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. м. "Олимпийская")
Когда: 17 марта, среда
Продолжительность: 19:00 - 20:20
Билеты здесь: