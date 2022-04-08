46 стран-членов ЮНЕСКО заявили о бойкоте России на предстоящих сессиях

46 стран-участниц Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры отказались участвовать в 45-й сессии, если ее возглавит страна-оккупант Российская Федерация. Причиной стало систематическое нарушение Россией международного гуманитарного права в Украине.

Об этом министр культуры Александр Ткаченко сообщил в своем Facebook. Он также поблагодарил за солидарность с украинским народом (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Беспрецедентная поддержка Украины международными коллегами", – говорится в сообщении.

По его словам, Министерство культуры и информационной политики неоднократно обращалось в ЮНЕСКО с просьбой исключить из организации страну, которая своими авиа- и наземными атаками разрушает культурное наследие Украины.

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"РФ, которая наносит удары по нашим церквям, музеям, памятникам, театрам при любых обстоятельствах не имеет никакого морального права продолжать называться участником организации, цель которой – заботиться о культуре", – добавил министр.

Государства-друзья Украины подписали открытое письмо и заверили, что будут бойкотировать следующую сессию.

К решению присоединились: Афганистан, Албания, Андорра, Австралия, Австрия, Канада, Колумбия, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эквадор, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Венгрия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова и Монако.

А также: Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигерия, Северная Македония, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Сент-Китс и Невис, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Великобритания и Северная Ирландия, США и Украина.

Александр Ткаченко призвал ЮНЕСКО прислушаться к мнению 46 стран-участниц и исключить Россию из организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 1 марта 2022 года оккупанты повредили по меньшей мере 53 объекта культурного наследия. В этой связи в ЮНЕСКО выразили обеспокоенность.