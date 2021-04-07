12 привычек, которые всех сильно раздражают

У большинства людей есть "грехи", которых они могут даже не замечать. К примеру, бесконечное щелканье ручкой или частое употребление слов-паразитов.

Издание Adme пишет, что чрезмерное использование парфюма вряд ли понравится окружающим, ведь большинство ароматизаторов созданы на искусственной основе. Кроме того, это может вызвать аллергию.

Использовать парфюм без меры Adme

Смотреть видео на телефоне в общественном месте нежелательно по той причине, что это может задеть или обидеть чувства того, кто находится рядом.

Смотреть видео на телефоне в общественном месте нежелательно Adme

Игнорирование приватности в общественной уборной является недопустимым. Существует даже специальный этикет, который регламентирует правила нахождения в туалете.

Игнорировать приватность в общественной уборной Adme

Если часами выбирать товары в магазине, то за вами успеет собраться целая очередь раздраженных покупателей.

Привычка, которая раздражает Adme

Если толпой ходить по тротуару, то это будет не слишком удобно для остальных пешеходов.

Использование голосовых сообщений в общественном месте может спровоцировать множество неловких ситуаций.

Использовать голосовые сообщения Adme

Вопрос "Как дела?" является одним из самых раздражающих для многих, потому что какого-то иного ответа, кроме как "Хорошо" или "Нормально", не предполагается.

Поднимать брови, закатывать глаза и вздыхать – такое поведение может сильно обидеть другого человека.

Использовать жевательную резинку в большинстве случаев неуместно, поскольку это тоже многих раздражает.

Щелкать ручкой – есть люди, которые обладают особой чувствительностью к звукам.

Частое употребление слов-паразитов может стать еще одним источником раздражительности.

Слишком долгое фотографирование еды в кафе или ресторане способно разозлить того, кому приходится наблюдать за всем этим процессом.

Ранее OBOZREVATEL писал о вещах в квартире, которые выдают дурной вкус владельца. Среди них – мебельные гарнитуры, неоновая подсветка, громоздкие душевые кабины и многое другое.