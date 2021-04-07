12 звичок, які всіх сильно дратують

У більшості людей є "гріхи", яких вони можуть навіть не помічати. Наприклад, нескінченне клацання ручкою або часте вживання слів-паразитів.

Видання Adme пише, що надмірне використання парфуму навряд чи сподобається оточуючим, адже більшість ароматизаторів створені на штучній основі. Крім того, це може викликати алергію.

Використовувати парфум без міри Adme

Дивитися відео на телефоні в громадському місці небажано з тієї причини, що це може зачепити або образити почуття того, хто знаходиться поруч.

Дивитися відео на телефоні в громадському місці небажано Adme

Ігнорування приватності в громадській вбиральні вважається неприпустимим. Існує навіть спеціальний етикет, який регламентує правила перебування в туалеті.

Ігнорувати приватність в громадської вбиральні Adme

Якщо годинами вибирати товари в магазині, то за вами встигне зібратися ціла черга роздратованих покупців.

Звичка, яка дратує Adme

Якщо цілим натовпом ходити по тротуару, то це буде не дуже зручно для інших пішоходів.

Використання голосових повідомлень у громадському місці може спровокувати безліч незручних ситуацій.

Використовувати голосові повідомлення Adme

Питання "Як справи?" є одним з найбільш дратівливих для багатьох, тому що якоїсь іншої відповіді, крім як "Добре" або "Нормально", не передбачається.

Піднімати брови, закочувати очі і зітхати – така поведінка може сильно образити іншу людину.

Використовувати жувальну гумку в більшості випадків недоречно, оскільки це теж багатьох дратує.

Клацати ручкою – є люди, які мають особливу чутливість до звуків.

Часте вживання слів-паразитів може стати ще одним джерелом дратівливості.

Занадто довге фотографування їжі в кафе чи ресторані здатне розсердити того, кому доводиться спостерігати за всім цим процесом.

Раніше OBOZREVATEL писав про речі в квартирі, які видають поганий смак власника. Серед них – меблеві гарнітури, неонова підсвітка, громіздкі душові кабіни та багато іншого.