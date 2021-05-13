10+ фото смешных собак, которые действительно улыбаются

Собаки умеют проявлять эмоции не только с помощью виляния хвостиком или гавканья. Домашние животные даже по-настоящему улыбаются, увидев своего хозяина после работы.

Пользователи соцсетей часто публикуют снимки любимцев, которые позируют на камеру. OBOZREVATEL собрал милые выражения мордочек животных, они растопят сердце каждого.

Ласковый пес взглядом выпрашивает у хозяина лакомство.

Пушистый любимец стал звездой соцсетей, ведь его милые складки и улыбка растрогали пользователей.

Пес радуется на камеру и широко улыбается, как его хозяйка.

Хозяева сделали праздник в честь дня рождения своего питомца.

Каждое утро хозяева любуются улыбкой любимца на кровати.

Милая собачка радуется прогулке на свежем воздухе.

Пес нашел детские краски и теперь у него фиолетовая шерсть.

Пес обрадовался, увидев хозяина после долгой разлуки.

Наверное, счастливее собак на свете не существует.

Романтический поступок от домашнего любимца.

Любимая поза для отдыха этого маленького питомца.

Каждая собака радуется, когда ей чешут живот.

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