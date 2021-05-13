10+ фото смешных собак, которые действительно улыбаются

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
3 минуты
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Каждый хозяин когда-либо видел своего любимца улыбающимся

Собаки умеют проявлять эмоции не только с помощью виляния хвостиком или гавканья. Домашние животные даже по-настоящему улыбаются, увидев своего хозяина после работы.

Пользователи соцсетей часто публикуют снимки любимцев, которые позируют на камеру. OBOZREVATEL собрал милые выражения мордочек животных, они растопят сердце каждого.

Ласковый пес взглядом выпрашивает у хозяина лакомство.

Собака знает, что хозяин купил свеженькую курятину.

Пушистый любимец стал звездой соцсетей, ведь его милые складки и улыбка растрогали пользователей.

Пес улыбается, позируя на камеру.

Пес радуется на камеру и широко улыбается, как его хозяйка.

Пес повторяет улыбку хозяйки.

Хозяева сделали праздник в честь дня рождения своего питомца.

Овчарка празднует день рождение.

Каждое утро хозяева любуются улыбкой любимца на кровати.

Пес приглашает хозяина на утреннюю прогулку.

Милая собачка радуется прогулке на свежем воздухе.

Маленький песик радуется, что вышел на прогулку впервые.

Пес нашел детские краски и теперь у него фиолетовая шерсть.

Пес делает селфи и улыбается на камеру.

Пес обрадовался, увидев хозяина после долгой разлуки.

Даже суровые бойцовские псы искренне улыбаются.

Наверное, счастливее собак на свете не существует.

Пес стал знаменитостью в соцсетях.

Романтический поступок от домашнего любимца.

Радостный пес позирует на камеру.

Любимая поза для отдыха этого маленького питомца.

Пес прилег отдохнуть на ковер.

Каждая собака радуется, когда ей чешут живот.

Пес радуется, когда хозяин уделяет ему внимание.

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