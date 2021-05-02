10 фото невероятно заботливых животных, которые оказались ответственнее людей. Фото

Животные иногда проявляют больше чувств и ответственности, чем люди. Например, питомец однажды спас ребенка от скорпиона, а еще один пес уступил свою будку, когда уличная кошка рожала.

Пользователи соцсетей рассказали о своих четвероногих любимцах, о их добром характере и преданности, как они умеют любить и дружить. OBOZREVATEL собрал трогательные истории животных, которые спасали своих хозяев и поддерживали в трудную минуту.

Пес Аид пустил в свою будку кошку. Только потом хозяин понял, кошка была беременна и родила котят.

Пес пытается радоваться обновке.

Каждый раз в ванной котик думает, что хозяин в беде и его нужно спасать.

"Из-за проблем со здоровьем я редко выхожу из дома. Каждый раз, когда соседский пес Джаспер видит меня, он приносит свои любимые игрушки. Сегодня это утка", – поделилась пользователь Reddit с ником ManaSawson.

Хозяева взяли котика из приюта, а их домашний любимец принял его, как младшего брата.

Этому котику 21 год и он спас младенца от скорпиона.

Кошка ждет, когда в саду опадут цветы. Затем выбирает среди них самые красивые и дарит хозяину.

Когда-то кошка спасла хозяина от переохлаждения и теперь постоянно пытается его согреть.

Котики никогда не дерутся и всегда едят по очереди.

Уличные щенки кормят крысу.

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