10 фото невероятно заботливых животных, которые оказались ответственнее людей. Фото
Животные иногда проявляют больше чувств и ответственности, чем люди. Например, питомец однажды спас ребенка от скорпиона, а еще один пес уступил свою будку, когда уличная кошка рожала.
Пользователи соцсетей рассказали о своих четвероногих любимцах, о их добром характере и преданности, как они умеют любить и дружить. OBOZREVATEL собрал трогательные истории животных, которые спасали своих хозяев и поддерживали в трудную минуту.
Пес Аид пустил в свою будку кошку. Только потом хозяин понял, кошка была беременна и родила котят.
Пес пытается радоваться обновке.
Каждый раз в ванной котик думает, что хозяин в беде и его нужно спасать.
"Из-за проблем со здоровьем я редко выхожу из дома. Каждый раз, когда соседский пес Джаспер видит меня, он приносит свои любимые игрушки. Сегодня это утка", – поделилась пользователь Reddit с ником ManaSawson.
Хозяева взяли котика из приюта, а их домашний любимец принял его, как младшего брата.
Этому котику 21 год и он спас младенца от скорпиона.
Кошка ждет, когда в саду опадут цветы. Затем выбирает среди них самые красивые и дарит хозяину.
Когда-то кошка спасла хозяина от переохлаждения и теперь постоянно пытается его согреть.
Котики никогда не дерутся и всегда едят по очереди.
Уличные щенки кормят крысу.
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