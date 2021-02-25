Топ-10 вещей, которые невероятно старят: это лучше не носить

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
1,6 т.
Подборка антитрендов, которые не стоит надевать в 2021 году

Часто, когда появляются ультрамодные новинки, вслед за ними публикуют список антитрендов. Одежда должна подчеркивать фигуру, индивидуальность и натуральную красоту, а не наоборот.

Иногда несовременные вещи старят совсем юных девушек. OBOZREVATEL собрал фасоны, материалы, одежду и аксессуары, которые считаются старомодными.

Очки

Неудачная оправа очков может старить девушку десять лет.

У каждой женщины есть солнцезащитные или трендовые прозрачные очки. Особое внимание следует уделять оправе, ведь неправильный выбор из молодой девушки сделает бабушку.

Головной убор

Старомодные формы головных уборов добавляют возраста.

Головной убор должен быть стильным и соответствовать возрасту. Обходить стороной нужно шапки с двумя помпонами, с крупными надписями, а также с хвостами мертвых животных. Несколько лет назад в моде были вязаные комплекты с шарфом-хомутом, но сейчас они уже стали антитрендом.

Одежда не по размеру

Одежда не по размеру создает нелепый образ.

Оверсайз пальто, свитер и брюки создают бесформенный образ, тем самым добавляя лет. Объемные вещи в определенной степени придают легкости, но, к сожалению, мало кому идут. Однако еще хуже выглядит одежда маленького размера, когда рубашка или брюки слишком обтягивающие и сжимают тело.

Устаревшие вещи

От старых вещей в гардеробе нужно избавляться.

Лучше обновлять гардероб в бюджетных магазинах чаще, чем покупать одно дорогое платье и надевать его на каждый праздник. Современная мода очень циклична. Вероятно, в каждом шкафу есть вещи, которые давно стоит выбросить на помойку, но не каждая девушка решится на это. Поношенная одежда из старых коллекций добавляет возраста.

Обувь и сумка одного цвета

Обувь и сумка одного цвета – дурной тон.

Убеждение женщин, что сумка и обувь из одного материала выглядят модно, устарело. Если вы выбрали идентичный цвет и фактуру – это считается дурным тоном. Чем больше фантазии и цветовых комбинаций, тем свежее получится образ.

Ткани

Атласная ткань в одежде прибавляет возраста женщинам.

Гипюровая кофточка, атласное платье и люрексовый шарф красиво смотрятся на дамах после 50 лет. Прежде чем сделать покупку, посоветуйтесь с подругой или консультантом. Обычно длинные платья и юбки, сделанные из подобных материалов, добавляют возраста. Если вещи соответствуют модным тенденциям, можете смело их носить.

Аксессуары

Комплекты украшений выглядят старомодно.

Один комплект украшений, который состоит более чем из двух предметов, – это перебор. Объемная бижутерия с яркими деталями и камнями придаст минимум 10 лет возраста.

Броские принты

Яркий принт добавит возраста и лишних сантиметров.

Роскошный леопард, блестящая змея и граффити на груди абсолютно не сочетаются. Умение удачно комбинировать различные рисунки – это искусство. Однотонный образ можно дополнить лишь одной деталью с ярким принтом. Каламбур рисунков превратит девочку в тетушку.

Цвет

Землистые оттенки в одежде подходят не всем женщинам.

Смуглым девушкам нужно с осторожностью подбирать хаки, фисташковые, желтовато-зеленые, оливковые и желто-коричневые оттенки. Блондинкам со светлым тоном кожи подобные цвета не рекомендуется носить, ведь они прибавляют возраста.

Жемчужное ожерелье

Ожерелье с жемчугом добавляет юным девушкам возраста.

Это нежное и элегантное украшение уже давно стало старомодным. Особенно в повседневном образе: ожерелье добавит минимум 5 лет.

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