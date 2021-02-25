Топ-10 вещей, которые невероятно старят: это лучше не носить

Часто, когда появляются ультрамодные новинки, вслед за ними публикуют список антитрендов. Одежда должна подчеркивать фигуру, индивидуальность и натуральную красоту, а не наоборот.

Иногда несовременные вещи старят совсем юных девушек. OBOZREVATEL собрал фасоны, материалы, одежду и аксессуары, которые считаются старомодными.

Очки

У каждой женщины есть солнцезащитные или трендовые прозрачные очки. Особое внимание следует уделять оправе, ведь неправильный выбор из молодой девушки сделает бабушку.

Головной убор

Головной убор должен быть стильным и соответствовать возрасту. Обходить стороной нужно шапки с двумя помпонами, с крупными надписями, а также с хвостами мертвых животных. Несколько лет назад в моде были вязаные комплекты с шарфом-хомутом, но сейчас они уже стали антитрендом.

Одежда не по размеру

Оверсайз пальто, свитер и брюки создают бесформенный образ, тем самым добавляя лет. Объемные вещи в определенной степени придают легкости, но, к сожалению, мало кому идут. Однако еще хуже выглядит одежда маленького размера, когда рубашка или брюки слишком обтягивающие и сжимают тело.

Устаревшие вещи

Лучше обновлять гардероб в бюджетных магазинах чаще, чем покупать одно дорогое платье и надевать его на каждый праздник. Современная мода очень циклична. Вероятно, в каждом шкафу есть вещи, которые давно стоит выбросить на помойку, но не каждая девушка решится на это. Поношенная одежда из старых коллекций добавляет возраста.

Обувь и сумка одного цвета

Убеждение женщин, что сумка и обувь из одного материала выглядят модно, устарело. Если вы выбрали идентичный цвет и фактуру – это считается дурным тоном. Чем больше фантазии и цветовых комбинаций, тем свежее получится образ.

Ткани

Гипюровая кофточка, атласное платье и люрексовый шарф красиво смотрятся на дамах после 50 лет. Прежде чем сделать покупку, посоветуйтесь с подругой или консультантом. Обычно длинные платья и юбки, сделанные из подобных материалов, добавляют возраста. Если вещи соответствуют модным тенденциям, можете смело их носить.

Аксессуары

Один комплект украшений, который состоит более чем из двух предметов, – это перебор. Объемная бижутерия с яркими деталями и камнями придаст минимум 10 лет возраста.

Броские принты

Роскошный леопард, блестящая змея и граффити на груди абсолютно не сочетаются. Умение удачно комбинировать различные рисунки – это искусство. Однотонный образ можно дополнить лишь одной деталью с ярким принтом. Каламбур рисунков превратит девочку в тетушку.

Цвет

Смуглым девушкам нужно с осторожностью подбирать хаки, фисташковые, желтовато-зеленые, оливковые и желто-коричневые оттенки. Блондинкам со светлым тоном кожи подобные цвета не рекомендуется носить, ведь они прибавляют возраста.

Жемчужное ожерелье

Это нежное и элегантное украшение уже давно стало старомодным. Особенно в повседневном образе: ожерелье добавит минимум 5 лет.

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