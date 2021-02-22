10 ляпов парикмахеров, из-за которых страшно идти в салон красоты

Нужно потратить много времени и сил, чтобы найти идеального парикмахера. Далеко не каждый мастер способен уловить настроение и желания клиента.

Временами, чтобы стать новым человеком и полностью изменится, нужно совсем немного – поменять длину или цвет волос. Но иногда процедуры в салоне оборачиваются настоящим кошмаром. OBOZREVATEL предлагает посмотреть на неудачные прически.

Блондинка записалась в салон красоты, чтобы сделать яркое окрашивание. В результате девушка получила сожженные волосы, неравномерный цвет и плохое настроение.

Девушка принесла парикмахеру фото слева, а получила полный ужас. В этот день у нее была свадьба, получилась "шикарная" прическа невесты.

Посетительница салона хотела пепельный цвет, а в результате получила радугу.

Хорошо, что волосы – не зубы, быстро отрастают. Взглянув на картинку слева, мастер переоценил свои силы и получилось то, что справа.

Девушка показала картинку с трендовой покраской "омбре", а в итоге получила неровный цвет и пережженные волосы.

Парикмахер понял технику покраски "балаяж" по-своему.

Женщина хотела золотистый блонд и пляжные кудри, а получились пережженные, рыхлые и неухоженные волосы.

Девушка ожидала трендовое каре и плавный переход цвета, а получилось то, что справа.

После похода в парикмахерскую женщина получила фантастические кудри и обновленный образ с оттенком баклажана.

Девушка хотела образ, как у русалки, а получила голубой шок на голове.

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