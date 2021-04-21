10 неожиданных сцен из кино, которые ввели зрителей в ступор. Видео

Фильмы со стандартным развитием сюжета утомляют, ведь они слишком предсказуемы. Однако, есть киноленты, которые ошеломили неожиданной развязкой и произвели впечатление на зрителей.

OBOZREVATEL вспомнил шокирующие, противоречивые и скандальные сцены из самых известных фильмов. От этих эпизодов – мурашки по коже.

"Человек-паук"

Сцена, где Человек-паук был похож на злодея, а затем раскрыл свою истинную личность всему миру.

"Дитя тьмы"

Эпизод, где 9-летняя Эстер оказалась 33-летней убийцей. Она пыталась соблазнить приемного отца, убить его, а потом сжечь дом.

"Джокер"

Оказалось, что романтические отношения Артура с Софи были выдумкой.

"Зверополис"

Сцена, когда Джуди поняла, что за нападениями стоит помощник мэра Белветера и оформляет хищников, как диких существ.

"Сплит"

Во время финальной сцены появился персонаж Брюса Уиллиса и показал, что весь фильм на самом деле был продолжением "Неуязвимого", который вышел 16 лет назад.

"Проклятый остров"

Персонаж Леонардо Ди Каприо понял, что он на самом деле был пациентом в приюте, а не настоящим маршалом США.

"Мстители: Война бесконечности"

Со слезами на глазах Танос приносит в жертву Гамору в обмен на камень.

"Интерстеллар"

Сцена, когда Манн солгал, что его планета пригодна для жизни и напал на Купера.

"Сквозь снег"

Когда все годами убеждались, что жизни за пределами поезда нет, но в конце увидели белого медведя, который шел по снежным горам.

"Отступники"

Костиган захватил Салливана и думал, что наконец вернет ему жизнь, но его сразу убили в лифте.

"Мстители Война бесконечности"

Сцена, когда Танос щелкнул пальцами и Мстители превратились в пыль.

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