10 неожиданных сцен из кино, которые ввели зрителей в ступор. Видео
Фильмы со стандартным развитием сюжета утомляют, ведь они слишком предсказуемы. Однако, есть киноленты, которые ошеломили неожиданной развязкой и произвели впечатление на зрителей.
OBOZREVATEL вспомнил шокирующие, противоречивые и скандальные сцены из самых известных фильмов. От этих эпизодов – мурашки по коже.
"Человек-паук"
Сцена, где Человек-паук был похож на злодея, а затем раскрыл свою истинную личность всему миру.
"Дитя тьмы"
Эпизод, где 9-летняя Эстер оказалась 33-летней убийцей. Она пыталась соблазнить приемного отца, убить его, а потом сжечь дом.
"Джокер"
Оказалось, что романтические отношения Артура с Софи были выдумкой.
"Зверополис"
Сцена, когда Джуди поняла, что за нападениями стоит помощник мэра Белветера и оформляет хищников, как диких существ.
"Сплит"
Во время финальной сцены появился персонаж Брюса Уиллиса и показал, что весь фильм на самом деле был продолжением "Неуязвимого", который вышел 16 лет назад.
"Проклятый остров"
Персонаж Леонардо Ди Каприо понял, что он на самом деле был пациентом в приюте, а не настоящим маршалом США.
"Мстители: Война бесконечности"
Со слезами на глазах Танос приносит в жертву Гамору в обмен на камень.
"Интерстеллар"
Сцена, когда Манн солгал, что его планета пригодна для жизни и напал на Купера.
"Сквозь снег"
Когда все годами убеждались, что жизни за пределами поезда нет, но в конце увидели белого медведя, который шел по снежным горам.
"Отступники"
Костиган захватил Салливана и думал, что наконец вернет ему жизнь, но его сразу убили в лифте.
"Мстители Война бесконечности"
Сцена, когда Танос щелкнул пальцами и Мстители превратились в пыль.
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