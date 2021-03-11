10 невероятных вещей на планете, которые оказались правдой, хоть и похожи на вымысел

Мир – безграничная тайна, где каждый день можно узнавать много нового. Пользователи портала Reddit часто публикуют интересные факты о животных, архитектуре и событиях.

OBOZREVATEL собрал настоящие, но малоизвестные фотографии обо всем на свете. Они пополнят ваши знания об окружающем мире.

На востоке Франции есть базилика Святого Максимина, где можно посмотреть на мощи Марии Магдалины, которая видела казнь Иисуса.

Золотая мышка выглядит будто из сказки, но это реальное животное с ярким окрасом и волнистой шерстью.

Эксперты считали, что чернобровые мышиные тимелии вымерли почти 200 лет назад, но в октябре прошлого года мужчина сфотографировал редкую птицу, а затем отпустил на волю.

Рацион кур может изменить цвет и вкус желтков. На самом деле, если добавлять в корм птиц порошок красного перца, то желтки будут красно-оранжевого оттенка.

Цирк Ронкалли в Германии постепенно отходит от представлений с настоящими животными. Вместо этого используют современные технологии, чтобы создать уникальную проекцию животного. Это шоу не менее захватывающе для публики.

Пользователь с ником TheEternels нашел настоящий череп тукана и выложил его фото в соцсети: фоловеры удивлены, что череп в пять раз меньше клюва.

В польской соляной шахте Величка имеется множество тоннелей и коридоров, общая длина которых – свыше 245 километров. Пешеходные экскурсии доступны и длятся около трех часов, однако посетители могут посмотреть только 2% шахты. Все скульптуры, мебель, даже люстры вырезаны из кристаллов каменной соли.

Питер Глейзбрук установил мировой рекорд, вырастив самую большую на планете луковицу, которая весит 18 килограммов.

Барселонская базилика La Sagrada Familia строилась все время с начала 1883 года. Она всегда была окружена кранами, строителями и ремонтными работами, но в 2026 году испанскому памятнику архитектуры предсказывают завершениея строительства.

Морская игуана встречается только на Галапагосских островах, она славится тем, что хорошо плавает, хотя выглядит довольно жутко.

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