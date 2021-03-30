10 невероятно красивых явлений природы, которые поймала камера

Кому нужна несуществующая страна чудес, если вокруг такая необычная и магическая матушка-природа. Редкие животные, экзотические деревья, фигуры изо льда и мистическая радуга – далеко не весь перечень того, что может вас удивить.

OBOZREVATEL собрал реальные фото, которые доказывают насколько безумно красивой может быть природа.

Весной фотограф нашел укрытие для птиц.

Зонтик из льда для птенцов. Reddit/VigoureusePatate

Живые цветы – чудо посреди пустыни.

Редкое цветения в пустыне Атакама, Чили. Reddit/unnaturalorder

"Я был в походе и нашел бревно, которое напоминало гигантского щенка", – пишет пользователь с ником cawteja.

Ствол дерева напоминает щенка. Reddit/cawteja

Большая сосна не отпустила росток на землю, а вырастила его у себя на ветке.

Дерево выросло на ветке другого. Reddit/bustycrustacean69

Огромный орел прилетел на балкон.

Красивый орел, будто с картинки. Reddit/TacticalHermes

Удивительная трансформация из гусеницы в волшебную бабочку.

Гусеница превратилась в бабочку. Reddit/Subhashini

Мистическая радуга, в середине которой находится силуэт человека.

Редкая круговая радуга в горах. Reddit/Riotgarments

Креативные садоводы посадили листовые дерева среди хвойных, чтобы осенью лес улыбнулся.

Лес улыбается осенью. Reddit/shoodbwurking

Сосулька замерзла в форме крошечного леса.

Кусок льда напоминает хвойный лес. Reddit/Jqzzy

Дерево-мостик – главная достопримечательность в поселке.

Дерево перекинулось через дорогу. Reddit/Watoosky

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