10 неймовірно красивих явищ природи, які зловила камера
Кому потрібна неіснуюча країна чудес, якщо довкола така незвичайна й магічна матінка-природа. Рідкісні тварини, екзотичні дерева, фігури з льоду і містична веселка – далеко не весь перелік того, що може вас здивувати.
OBOZREVATEL зібрав реальні фото, які доводять наскільки шалено-красивою може бути природа. Неймовірна добірка демонструє красу навколишнього середовища.
Навесні фотограф знайшов укриття для птахів.
Живі квіти – диво посеред пустелі.
"Я був у поході і знайшов колоду, яка нагадувала гігантське цуценя", – пише користувач з ніком cawteja.
Велика сосна не відпустила паросток на землю, а виростила його в себе на гілці.
Величезний орел прилетів на балкон.
Дивовижна трансформація з гусениці в чарівного метелика.
Містична веселка, в середині якої знаходиться силует людини.
Креативні садоводи посадили листові дерева серед хвойних, щоб восени ліс посміхнувся.
Бурулька замерзла у формі крихітного лісу.
Дерево-місточок – головна пам'ятка у селищі.
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