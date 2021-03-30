10 неймовірно красивих явищ природи, які зловила камера

Кому потрібна неіснуюча країна чудес, якщо довкола така незвичайна й магічна матінка-природа. Рідкісні тварини, екзотичні дерева, фігури з льоду і містична веселка – далеко не весь перелік того, що може вас здивувати.

OBOZREVATEL зібрав реальні фото, які доводять наскільки шалено-красивою може бути природа. Неймовірна добірка демонструє красу навколишнього середовища.

Навесні фотограф знайшов укриття для птахів.

Парасолька з льоду для пташенят. Reddit/VigoureusePatate

Живі квіти – диво посеред пустелі.

Рідкісний цвітіння в пустелі Атакама, Чилі. Reddit/unnaturalorder

"Я був у поході і знайшов колоду, яка нагадувала гігантське цуценя", – пише користувач з ніком cawteja.

Стовбур дерева нагадує цуценя. Reddit/cawteja

Велика сосна не відпустила паросток на землю, а виростила його в себе на гілці.

Гарний орел, немов з картинки Reddit/bustycrustacean69

Величезний орел прилетів на балкон.

Орел прилетів на балкон, немов з картинки. Reddit/TacticalHermes

Дивовижна трансформація з гусениці в чарівного метелика.

Гусінь перетворилася в метелика. Reddit/Subhashini

Містична веселка, в середині якої знаходиться силует людини.

Рідкісна кругова веселка в горах. Reddit/Riotgarments

Креативні садоводи посадили листові дерева серед хвойних, щоб восени ліс посміхнувся.

Ліс посміхається восени. Reddit/shoodbwurking

Бурулька замерзла у формі крихітного лісу.

Шматок льоду нагадує хвойний ліс. Reddit/Jqzzy

Дерево-місточок – головна пам'ятка у селищі.

Дерево виросло через дорогу. Reddit/Watoosky

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