10 фраз на английском, которым нас учили, но их на самом деле никто не употребляет

В XXI веке знание английского языка "must have" в жизни каждого человека, который любит путешествовать, пользуется интернетом и строит успешную карьеру. Кто-то неплохо выучил иностранный язык в школе и институте, а сейчас вполне свободно общается на английском.

Но со временем многие выражения уходят из обихода. Новостной портал AdMe собрал слова и фразы, которые каждый заучил на школьных уроках, но теперь они могут создать о вас впечатление как о безграмотном или невоспитанном человеке.

Вместо "How do you do?" стоит употреблять "How are you?".

Форму приветствия "How do you do?" помнит каждый школьник. Однако она уже давно устарела и звучит слишком формально. Вместо этой фразы лучше использовать аналоги: "How are you? How are you doing? или What's up?".

Вместо "pupil" стоит употреблять "student".

"I am a pupil" – говорили все ученики о себе на уроках английского языка. Однако сейчас это прозвучит старомодно и формально. Лучше сказать "student, schoolboy, schoolgirl".

Вместо "little" стоит употреблять "small".

Что-то маленькое лучше описать словом "small". "Little" имеет еще другое значение – маленький по отношению ко мне. Кроме того, "little" некоторые переводят как ничтожество, если речь идет о другом человеке. Это слово уместно, если кто-то рассказывает о младшем брате или сестре. В других случаях лучше использовать синонимы: "small, tiny, petite".

Обед и ужин вместо "dinner и supper" стоит называть "lunch и dinner".

В старых учебниках английского завтрак, обед и ужин называли "breakfast, dinner и supper". "Lunch" ранее переводили как перекус. Жители англоязычных стран "lunch" называют обед, а "dinner" – вечерний прием пищи. "Supper" и вовсе не используется в повседневной жизни, так как слово содержит религиозный подтекст. Например, картина "Тайная вечеря" переводится как "The Last Supper".

Если ваше английское произношение не дотягивает до королевского уровня, лучше употреблять "will" вместо "shall".

Слово "shall" употребляют, чтобы подчеркнуть будущее время с местоимениями "I" и "we". Однако в этом случае фразы будут звучать старомодно, ведь "shall" используется в официальных обращениях и документах.

Если назовете человека "fat" – вы его обидите.

Слово "fat" (толстый) в современных англоязычных странах воспринимается как дискриминация по отношению к полным людям. Употребляя его, вы произведете впечатление грубого человека, который насмехается над недостатками других.

Также вы обидите собеседника, если скажете ему "stupid" (глупый), "insane, crazy" (сумасшедший), "lame" (ущербный), "dumb" (тупой), "differently abled" (искалеченный).

Вместо "not at all" лучше употреблять "it's my pleasure".

Эксперты английского языка призывают отказаться от выражения "not at all" как ответа на благодарность. Есть много других способов небанально отблагодарить: "it's my pleasure, do not mention it, happy to help, anytime, no worries".

Вместо "hip" стоит употреблять "trendy".

Слово "hip" означает – модный, но оно было популярным в 60-70-е. Сейчас выражение "to be hip" звучит старомодно. О трендовых вещах принято говорить "trendy, fashionable, hot, to be in, catch on with".

Вместо "stewardess" нужно использовать "flight-attendant".

Английский язык избавляется от гендерного неравенства, поэтому все названия профессий, указывающие на женский или мужской род, меняют на гендерно-нейтральные. По этой причине слова "steward, stewardess" заменили на "flight-attendant".

Вместо "single" стоит употреблять "self-partnered".

Ранее слово "single" – одинокий, использовалось для семейного статуса – неженат или незамужняя. Это оскорбляет людей, будто если нет пары – человек неполноценен. Сейчас решили избавиться от этого слова. Вместо "single" лучше говорить "solo-person". По примеру Эммы Уотсон, "self-partnered" – сам себе партнер.

