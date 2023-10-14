Зрелище не для слабонервных: в российском городе установили 'апокалиптический' памятник лыжнику. Фото

В российском городе Кунгуре Пермского края установили неоднозначный памятник лыжнику. Правда, это зрелище не для слабонервных.

Соответствующие фото были опубликованы в соцсетях. Бронзовую скульптуру, изготовленную кузнецом Антоном Киряковым, установили у лыжной базы "Снежинка".

Реакция горожан на чудовище не заставила себя долго ждать. Люди просят убрать "произведение" и не позорить Кунгур.

Видео дня

Кроме того, лыжника называют женихом жутким и уже ставшей культовой скульптурой "Аленушки" из Нововоронежа.

Ранее россияне отличились в Мурманской области, где установили скульптуру Русалки из металлолома.

Напомним, кроме Русалки и Аленки, Россия "славится" и другими "шедеврами". К примеру, в Якутии живет "скульптор", который ежегодно лепит символы грядущего года из гноя. Каждое произведение "художника" вызывает оживленные дискуссии как в РФ, так и за ее пределами.