На днях стало известно, что Минздрав России разрешил клинические испытания комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт". Как пишут росСМИ, "Спутник Лайт" — четвёртая по счёту российская вакцина от коронавируса Covid-19, "младший брат „Спутника V“, её первый компонент", который "менее эффективен, чем двухкомпонентная вакцина — по данным РФПИ, его эффективность составила 79,4%, у „Спутника V“ этот показатель составляет более 90%".

Первая и вторая фазы клинических испытаний якобы пройдут до марта 2022 года в Москве и Санкт-Петербурге, их цель — "изучение безопасности и иммуногенности комбинации препаратов, вводимых по схеме "гетерологичный прайм-буст".

Новости о клинических испытаниях комбинации российских и западных вакцин проскакивали и в прошлом году. В частности, в ноябре 2020 года разработчики "Спутника V" обратились к создателям британско-шведского препарата. Тогда в росСМИ писали, что клинические испытания пройдут в Азербайджане, Аргентине, Саудовской Аравии, ОАЭ, Белоруссии, России и других странах, предварительные итоги появятся к началу лета 2021 года. Что-то пошло не так, и по состоянию на сегодня на ниве совместных британско-российских испытаний конь не валялся.

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Новость об испытаниях комбинации российского "Спутника Лайт" и британско-шведской AstraZeneca удивительна "в кубе".

Во-первых, Владимир Путин всё время твердит, что российская вакцина от коронавируса Covid-19 лучшая в мире. "Вакцина российская [„Спутник V“], это совершенно уже очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает, она, я думаю, что вообще самая лучшая в мире", — в частности, говорил он в январе 2021 года. По его словам, все остальные [западные] препараты "подобного рода" не способны продемонстрировать такие же уровни защиты и безопасности.

Кроме того, президент России на прямой линии в июне заявил, что привился "Спутником V". К слову, российское общество приняло рекламную кампанию во главе с таким амбассадором в штыки. В частности, исследовательский центр портала Superjob.ru 6 июля, спустя неделю после прямой линии, опубликовал итоги социологического исследования, согласно которому вслед за Владимиром Путиным "Спутником V" решили вакцинироваться всего 7% непривитых россиян. В то же время 26% респондентов заявили, что "название вакцины, которой привился Путин, не повлияет" на их выбор, ещё 40% ответили, что не будут прививаться ни в коем случае, 27% — затруднились с ответом. Итог рекламной кампании налицо, и 7% — это и есть тот реальный уровень народного доверия, которым может "похвастаться" Владимир Путин.

Во-вторых, в России зарегистрированы целых четыре вакцины: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" (Aurora-CoV), КовиВак", "Спутник Лайт", так что, по логике, пускать на рынок западные нет необходимости. Правда, ни одна из российских вакцин не получила одобрение в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) и ВОЗ, что вызывает сомнения в их эффективности и безопасности, но чиновников в России это мало беспокоит.

А вот народ беспокоит... В частности, 27 июня были опубликованы показательные итоги социологического исследования исследовательского центра портала Superjob.ru. Отвечая на вопрос "На ваш взгляд, какая из трёх зарегистрированных в России вакцин от коронавируса эффективнее?", только 9% россиян выбрали "Спутник V", 3% — "ЭпиВакКорону" (Aurora-CoV), 3% — "КовиВак". Отвечая на аналогичный вопрос о безопасности, только 12% россиян выбрали "Спутник V", 4% — "ЭпиВакКорону" (Aurora-CoV), 5% — "КовиВак". В свою очередь, 10% россиян заявили, что однозначно готовы вакцинироваться в ближайшее время, 18% — скорее готовы, 31% — скорее не готовы, 41% россиян — однозначно нет.

Примечательно, что не лучшего мнения о российских вакцинах и врачи. К примеру, 27 июля Красноярский депутат и врач Игорь Гринёв публично назвал вакцинацию "политическим действием" и "экспериментом над людьми". "Если говорить очень серьёзно, к медицине это имеет мало отношения. Здесь какое-то политическое действо, причём в этом заставляют участвовать врачей. Даже врачи, занимающие высокий пост, говорят одно на камеру, а за глаза они говорят совсем другое. То есть, по сути дела, это даже вакцинацией нельзя назвать, потому что это участие в медицинском эксперименте", — отметил народный избранник, сейчас выдвигающийся в красноярский парламент от КПРФ.

Тут с врачом и не поспоришь. Первая в мире вакцина — "Спутник V" — была зарегистрирована в августе 2020 года после поспешных первого и второго этапов клинических испытаний, в которых участвовало всего 76 человек. Третий этап испытаний планируется завершить только до конца 2022 года. Как пишут росСМИ, целью пострегистрационных клинических исследований вакцины является оценка эффективности, иммуногенности и безопасности вакцинного препарата. Другими словами, в России полным ходом идёт вакцинация препаратами с неизвестной эффективностью, иммуногенностью и безопасностью.

В принципе, и так понятно, что дело гиблое. По данным ВОЗ, несмотря на массовую вакцинацию, которая стартовала в России в декабре 2020 года, страна занимает четвёртое место в мире по числу инфицированных и шестое — летальных исходов. Она также на шестом месте в мире по числу новых случаев в сутки и на третьем — летальных исходов. Примечательно, что на 28 652 новых случаев за сутки в Великобритании зафиксировано всего 28 смертей от коронавируса, в то время как в России на 23 239 новых случаев 727 летальных исходов. То есть в стране, где используют британско-шведскую AstraZeneca, людей умирает в 26 раз меньше при том, что новых случаев коронавируса больше, чем в России.

В-третьих, ещё не так давно в росСМИ активно поливали грязью западные вакцины, особенно AstraZeneca. К примеру, одна известная международная многоязычная сеть информационных каналов, финансируемая правительством России, 4 июня вещала, что "Казахстан прекратил переговоры о поставках вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за большого негатива вокруг неё". Или, к примеру, 28 мая о том, что "в Европе зарегистрировано более 300 случаев тромбоза после использования вакцины AstraZeneca", а "ведущая радио БиБиСи в Ньюкасле умерла после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca". 20 мая россиянам сообщали, что "в Австралии зарегистрировано шесть новых случаев тромбоза, вызванных вакцинацией препаратом AstraZeneca", 17 мая — "Министерство здравоохранения Индонезии приостановило распространение около 450 тысяч доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca после смерти одного из пациентов через 11 дней после вакцинации", 8 мая — "во Вьетнаме 35-летняя женщина-медик умерла от анафилактического шока после прививки вакциной AstraZeneca" и так далее и тому подобное.

Как итог, россияне не доверяют ни российским, ни западным вакцинам. 23 июля исследовательский центр портала Superjob.ru опубликовал итоги социологического исследования, посвящённого доверию/недоверию вакцинам. Оказалось, только 10% россиян выбрали бы "Спутник V" для вакцинации, 10% — "КовиВак", 7% — Pfizer, 4% — "Спутник Лайт", 3% — "ЭпиВакКорону" (Aurora-CoV), 2% — Moderna, 1% — AstraZeneca, 1% — CoronaVac. Показательно, что 41% россиян выступили против вакцинации любым из указанных препаратов, 21% — затруднились с ответом.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который занимается продвижением "Спутника V" на рынке, поприветствовали решение Минздрава России разрешить проведение клинических испытаний комбинированной вакцины AstraZeneca и "Спутник V". Вакцинация в России провалена, эффективность и безопасность российских вакцин, судя по пикам заболеваемости и смертности, под вопросом. Остаётся одна надежда — на западные вакцины...

Однако скорее речь идёт не о жизнях россиян. Российские власти хотят въехать в рай на чужом горбу — за счёт сотрудничества с AstraZeneca вывести "Спутник V", в частности, на европейский рынок. Как писал "Коммерсантъ", "по оценкам экспертов, глобальный рынок вакцин от коронавируса COVID-19 только в этом [2021] году может достичь $80 млрд", и "вплоть до 2025 года годовые продажи вакцин в мире вряд ли опустятся ниже $10 млрд".

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