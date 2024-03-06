Сегодня хотелось бы написать традиционное обнадеживающее – Сталин умер! Но кроме надежды – помрет и этот, есть вопрос – а помер ли тот? Нет, не помер, ухмыльнутся путинские вертухаи. Не помер – раздастся из камер политзаключенных. Не помер – вздохнет российский обыватель у телевизора.

В общем, живее всех живых оказался вовсе не Ленин. Точнее, не только он. Современная Россия совмещает репрессии с терроризмом, мафиозные цели и методы с ностальгией по империи и ползучим тоталитаризмом, убийства детей в Украине и политических оппонентов внутри страны. Гитлер, Сталин и Аль-Капоне восхитились бы размахом наследника. В аду места хватит на всех. И тому, который помер 71 год назад. И этому, который захватил власть и пока наслаждается безграничной возможностью убивать. Но оба поселились в головах так, чтобы возрождаться вновь и вновь.

Сталинизм пророс в путинизме. Во что может переродиться путинизм – не хочется представлять. Но именно сейчас решается – будет ли побеждено, наконец, это зло. Только победа Украины при поддержке Запада способна остановить это бесконечное перерождение диктатур.