Второй западный окружной военный суд РФ (Москва) признал юного жителя Белгорода виновным в государственной измене и участии в деятельности террористической организации. Юношу осудили на 16 лет лишения свободы, три из которых ему придется провести в тюрьме, а остальное время – в колонии строгого режима.

Видео дня

Об этом сообщила федеральная служба безопасности страны-агрессора. В ведомстве не назвали имя осужденного, но сообщили, что он родился в 1994 году.

Как отметили российские силовики, осужденный юноша "по заданию представителя признанного террористическим украинского военизированного объединения собирал и передавал сведения о месте дислокации" российских оккупантов на территории Белгородской области. Кроме того, он подготовил и распространил среди местных жителей "агитационные листовки с пропагандой этого объединения".

Военная прокуратура страны-агрессора уточнила, что речь идет о Василии Павлове 1994 г.р. Он якобы осенью прошлого года связался с представителями Легиона "Свобода России" и "передавал представителю террористической организации информацию о месте дислокации дивизиона, несущего боевое дежурство".

Также юношу обвинили в том, что "он изготовил графический дизайн листовки, призывающий вступать в ряды организации" ЛСР, после чего еще "распространил открытки по почтовым ящикам жителей Белгорода".

Интересно, что в указанное время российские добровольцы из Легиона и других аналогичных формирований никаких рейдов по территории Белгододщины не проводили.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше было сформировано новое добровольческое военное подразделение из украинцев. Речь идет об Украинском легионе, для участия в котором сразу записалось несколько тысяч человек.

Создание в Польше добровольческого легиона с возможным участием иностранцев предусмотрено Соглашением о гарантиях безопасности, которое было подписано между Киевом и Варшавой. Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый гражданин Украины, который решит войти в ряды добровольческого легиона, сможет подписать контракт с ВСУ.

Однако впоследствии выяснилось, что количество украинцев, изъявивших желание присоединиться к легиону, оказалось очень незначительным. Варшава была готова начать обучение уже с 1 сентября, но добровольцев тогда было недостаточно.

Так или иначе, но 16 ноября первая группа добровольцев Украинского легиона принесла военную присягу на верность украинскому народу. Это произошло на базе одного из учебно-тренировочных центров Вооруженных сил Польши.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!